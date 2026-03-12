Das war das Lager Rebstock Wachwechsel bei der Erinnerungsstätte in Marienthal Jochen Tarrach 12.03.2026, 10:00 Uhr

i Wolfgang Gückelhorn (rechts) hat nun die Verantwortung für die Erinnerungsstätte und auch die wichtigsten Dokumente in die Hände des Sinziger Archäologen Gabriel Heeren übergeben. Er soll sich nun um die würdige Pflege der viel besuchten Gedenkstätte kümmern. Jochen Tarrach

Als Militärhistoriker hat sich Wolfgang Gückelhorn aus Bad Breisig in der Region einen Namen gemacht. Seine Verdienste liegen unter anderem bei der Erforschung des Lagers Rebstock und der Errichtung einer Erinnerungsstätte dafür.

Den meisten Bürgern im Ahrtal und auch darüber hinaus dürften die Geschehnisse rund um das sogenannte Lager Rebstock in den Jahren 1943/44 durch die Arbeit des Militärhistorikers Wolfgang Gückelhorn aus Bad Breisig bekannt sein. Die Verantwortung für die Erinnerungsstätte hat Gückelhorn jetzt in andere Hände gelegt.







Artikel teilen

Artikel teilen