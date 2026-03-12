Als Militärhistoriker hat sich Wolfgang Gückelhorn aus Bad Breisig in der Region einen Namen gemacht. Seine Verdienste liegen unter anderem bei der Erforschung des Lagers Rebstock und der Errichtung einer Erinnerungsstätte dafür.
Den meisten Bürgern im Ahrtal und auch darüber hinaus dürften die Geschehnisse rund um das sogenannte Lager Rebstock in den Jahren 1943/44 durch die Arbeit des Militärhistorikers Wolfgang Gückelhorn aus Bad Breisig bekannt sein. Die Verantwortung für die Erinnerungsstätte hat Gückelhorn jetzt in andere Hände gelegt.