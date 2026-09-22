Wer zahlt für Rückhaltebecken?
Vulkaneifeler Landrätin sieht Bund mehr in der Pflicht
Riesige Freiflächen statt der mittlerweile abgerissenen Wohnhäuser prägten das Ortsbild von Insul im Ahrtal im Jahr 2022. Im obe
Riesige Freiflächen statt der mittlerweile abgerissenen Wohnhäuser prägten das Ortsbild von Insul im Ahrtal im Jahr 2022. Im oberen Verlauf der Ahr sind zahlreiche Rückhaltebecken geplant, die die Wassermassen auffangen könnten.
Boris Roessler. picture alliance/dpa

Landrätin Cornelia Weigand fand klare Worte nach der Absage von Friedrich Merz, die Aufbauhilfefonds für die Finanzierung der Rückhaltebecken zu öffnen. Wie nun Landrätin Julia Gieseking, Kreis Vulkaneifel, reagiert, die ebenfalls betroffen ist. 

Lesezeit 2 Minuten
17 Rückhaltebecken (plus eines außerhalb) sollen im Ahrtal gebaut werden, um die Region so besser vor kommenden Hochwassern zu schützen. Nur wie sie finanziert werden könnten, das bleibt weiter unklar. In einem gemeinsamen Brief baten die drei Landkreise Ahrweiler, Vulkaneifel und Euskirchen Mittel aus dem Aufbauhilfefonds von Bund und Ländern für die geplanten Hochwasserrückhaltebecken verwenden zu können.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerAhrflut

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren