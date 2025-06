„Vielfalt bauen“ – unter diesem Leitsatz gilt es zum Tag der Architektur am 28. und 29. Juni von 11 bis 18 Uhr herausragende Bauprojekte zu entdecken und mit den Planern ins Gespräch zu kommen. Auch ein Projekt aus Bad Neuenahr ist dabei: der Wiederaufbau des Clubhauses vom Hockey- und Tennisclub Bad Neuenahr (HTC) mit dem Bistro „Return“.

i Die Architektin Annette Bartsch Dominik Ketz

Das Clubhaus mit Bistro des HTC Bad Neuenahr wurde nach den verheerenden Schäden der Flut wiederhergestellt. Dabei wurde die Chance, dem in die Jahre gekommenen Holzskelettbau ein zeitgemäßes Ambiente zu verleihen, genutzt. Die ehemalige Wohnung wurde zu Büros der Geschäftsstelle des Vereins umgebaut. Ein barrierefreier Zugang per Lift und eigener Sanitärraum lassen nun auch Rollstuhltennis auf der Anlage zu. „Das Spiel mit dem Ball zieht sich gestaltend vom Gastrobereich bis in die Sanitär- und Umkleideräume. Reduzierte Materialien führen harmonisch, bildprägend durch beide Ebenen des Clubhauses. Schwarzbunte Fliesen, gekälkte Esche und grüne Akzente beleben die Vereinsfarben neu“, heißt es in einer Pressemitteilung der Architektenkammer.

Mehr als ein Architekturobjekt

Die Architektin Annette Bartsch wird am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr als Ansprechpartnerin für Besucher zur Verfügung stehen. Das Clubhaus ist ihres Erachtens „nicht nur als Architekturobjekt interessant, sondern auch als Vorreiter im Kontext des Wiederaufbaus von Sportanlagen nach der Flut zu sehen. „Wir haben mit viel ehrenamtlichem Einsatz und großzügiger Unterstützung von Firmen und Verbänden ein derart qualitätvolles Clubhaus mit Bistro und komplett sanierten Sanitäranlagen errichten können“, sagt sie.

„Es ist etwas zum Vorzeigen.“

Annette Bartsch, Architektin in Bad Neuenahr

Für Annette Bartsch, selbst Mitglied in dem Verein, war es eine Herzensangelegenheit, mit dazu beizutragen, dass die Sportanlage, auf der bald die Deutschen Seniorenmeisterschaften ausgetragen werden, wieder mit einem Clubhaus glänzen kann, das in der umgebenden Parklandschaft ein Treffpunkt für alle sein soll. Darauf ist auch die Gastronomie eingestellt, die nun ganzjährig geöffnet haben wird. Mit Anja Laudien habe man eine Wirtin gefunden, die in Bad Neuenahr bereits Erfahrungen in der Branche habe und gut vernetzt sei.

i Die Sanitärräume im neuen Clubhaus. Dominik Ketz

Annette Bartsch ist stolz darauf, „dass das Clubhaus eines der ersten im Sportbereich ist, das wiederhergestellt wurde.“ „Es ist etwas zum Vorzeigen“, sagt sie. „Und vor allem etwas anderes als das, was man sich unter einem Vereinsheim sonst so vorstellt“, macht sie neugierig auf den Tag der Architektur.

Beim Tag der Architektur, dem bundesweit größten Baukulturevent, haben Interessierte die außergewöhnliche Gelegenheit, aktuelle Bauprojekte zu besichtigen, die sonst oftmals nicht zugänglich sind. Landesweit öffnen 41 Projekte ihre Türen.