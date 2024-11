Diktator in Belarus Vortrag in Bad Neuenahr zu 30 Jahre Lukaschenko Jochen Tarrach 08.11.2024, 16:00 Uhr

i Begrüßt von GSP-Sektionsleiter Josef Schmidhofer (r.) hielt der Historiker Alexander Friedmann (l.) einen ebenso spannenden wie lebendigen Vortrag über die Situation rund um Belarus. Jochen Tarrach

Die Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler der Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) hat kürzlich wieder zu einem Vortrag ins Alvitha geladen. Thema der Veranstaltung war die 30-jährige Regentschaft Alexander Lukaschenkos in Belarus.

Alexander Lukaschenko feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum an der Spitze der Republik Belarus. Europas dienstältester Diktator wird im Westen häufig als extravaganter Komplize Putins dargestellt. In der belarussischen Staatspropaganda gilt er hingegen als „Vater der Nation“.

