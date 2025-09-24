Um das Thema Fairtrade ging es bei einem Vortrag in Adenau. Referent war Pfarrer Andreas Paul, der von einer Reise in die Dominikanische Republik und damit verbunden über seine Erfahrungen mit Fairtrade-Produkten berichtete.
Über die Bedeutung des fairen Handels sprach Pfarrer Andreas Paul vom hauptamtlichen Seelsorgeteam der Pfarreiengemeinschaft Adenauer Land im Pastoralen Raum Adenau-Gerolstein. Rund drei Dutzend interessierte Gäste folgten seinen bildunterstützten Ausführungen im Sitzungssaal des Adenauer Rathauses.