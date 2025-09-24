Pfarrer berichtet von Reise Vortrag in Adenau befasst sich mit Thema „Fairtrade“ Werner Dreschers 24.09.2025, 14:09 Uhr

i Erster Beigeordneter Udo Seifen (von links), Ruth Holbach (Teamsprecherin kfd Adenau), Pfarrer Andreas Paul, Peter Kaiser (Erster Vorsitzender der KAB Reifferscheid/Rodder), Alexander Schlich vom Jugendbüro und Bernhard Müller. von der EKG Adenau waren zum Vortrag gekommen. Werner Dreschers

Um das Thema Fairtrade ging es bei einem Vortrag in Adenau. Referent war Pfarrer Andreas Paul, der von einer Reise in die Dominikanische Republik und damit verbunden über seine Erfahrungen mit Fairtrade-Produkten berichtete.

Über die Bedeutung des fairen Handels sprach Pfarrer Andreas Paul vom hauptamtlichen Seelsorgeteam der Pfarreiengemeinschaft Adenauer Land im Pastoralen Raum Adenau-Gerolstein. Rund drei Dutzend interessierte Gäste folgten seinen bildunterstützten Ausführungen im Sitzungssaal des Adenauer Rathauses.







Artikel teilen

Artikel teilen