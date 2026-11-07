Der Wiederaufbau der Straßen in Bad Neuenahr-Ahrweiler soll ab 2028 erst so richtig Fahrt aufnehmen. Dann kann es schon mal zu chaotischen Zuständen kommen, vermuten Experten.
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Der Wiederaufbau an den wichtigsten Straßen der Kreisstadt wird ab Mitte 2028, wie von unserer Zeitung berichtet, zu einer Einbahnstraßenlösung für die Dauer von gut drei Jahren führen. Es wurde damit eines von drei möglichen Szenarien gewählt.
Straßen nacheinander auszubauen, dauert zu lange
Geprüft wurde auch die Herangehensweise der baulichen Umsetzung kritischer Straßen nacheinander.