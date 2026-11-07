Verkehrschaos in Bad Neuenahr? Vorteile des Parallelausbaus der Straßen überwiegen Thomas Weber 07.11.2026, 15:00 Uhr

i Die Heerstraße ist ebenfalls gegenstand der Verkehrsplanung für die Kreissstadt und wird ab 2028 wahrscheinlich eine Zeit lang Einbahnstraße sein. Jochen Tarrach

Der Wiederaufbau der Straßen in Bad Neuenahr-Ahrweiler soll ab 2028 erst so richtig Fahrt aufnehmen. Dann kann es schon mal zu chaotischen Zuständen kommen, vermuten Experten.

Der Wiederaufbau an den wichtigsten Straßen der Kreisstadt wird ab Mitte 2028, wie von unserer Zeitung berichtet, zu einer Einbahnstraßenlösung für die Dauer von gut drei Jahren führen. Es wurde damit eines von drei möglichen Szenarien gewählt. Straßen nacheinander auszubauen, dauert zu lange Geprüft wurde auch die Herangehensweise der baulichen Umsetzung kritischer Straßen nacheinander.







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