Heike Holzapfel ist erste Frau Vorstandsvorsitzende stellt Weichen der Dagernova neu Maja Wagener 26.11.2026, 05:00 Uhr

i Seit Juni leitet Heike Holzapfel als Vorstandsvorsitzende die Winzergenossenschaft Dagernova im Ahrtal. Sie ist die erste Frau an der Spitze. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Seit Juni leitet Heike Holzapfel die Dagernova als Vorstandsvorsitzende und hat schon einige Weichen neu gestellt. Warum sie auf ein Team setzt und es in der Position gut ist, aus dem Ahrtal zu sein, verrieten sie und ihre Kollegen unserer Zeitung.

Die ersten Monate hat Heike Holzapfel als erste Vorstandsvorsitzende der Dagernova, nun schon hinter sich. Im Juni hatte die Winzergenossenschaft in Bad Neuenahr-Ahrweiler überraschend darüber informiert, dass sie den Vorstand ausgewechselt hat.„Es waren trubelige Zeiten“, sagt Holzapfel rückblickend.







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