Jugend im Kreis Ahrweiler Vorsitzende der Schüler-Union kämpft gegen Verrohung Lars Tenorth 24.05.2026, 10:00 Uhr

i Immer mal wieder trifft Leona Gloria Sliwka auch bekannte CDU-Politikerinnen und CDU-Politiker. Im Februar machte sie beispielsweise mit Julia Klöckner, Präsidentin des Deutschen Bundestages, ein Foto. Leona Gloria Sliwka

Das Thema Verrohung treibt die 16-jährige Leona Gloria Sliwka, Landesvorsitzende der Schüler-Union, schon länger um. In sozialen Netzwerken beschäftigen sie zum Beispiel sehr Gewaltandrohungen unter eigenen Beiträgen. Das sind ihre Ideen zur Lösung.

Gesundheits- und Bildungspolitik oder auch das Frauenbild in der Gesellschaft: Die 16-jährige Leona Gloria Sliwka engagiert sich im Schnitt mehrere Stunden pro Woche als Landesvorsitzende der Schüler-Union. Neben dem Besuch von zahlreichen Veranstaltungen, auch in Wahlkampfzeiten, teilt sie regelmäßig Beiträge in sozialen Netzwerken.







Artikel teilen

Artikel teilen