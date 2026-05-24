Das Thema Verrohung treibt die 16-jährige Leona Gloria Sliwka, Landesvorsitzende der Schüler-Union, schon länger um. In sozialen Netzwerken beschäftigen sie zum Beispiel sehr Gewaltandrohungen unter eigenen Beiträgen. Das sind ihre Ideen zur Lösung.
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Gesundheits- und Bildungspolitik oder auch das Frauenbild in der Gesellschaft: Die 16-jährige Leona Gloria Sliwka engagiert sich im Schnitt mehrere Stunden pro Woche als Landesvorsitzende der Schüler-Union. Neben dem Besuch von zahlreichen Veranstaltungen, auch in Wahlkampfzeiten, teilt sie regelmäßig Beiträge in sozialen Netzwerken.