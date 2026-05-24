Jugend im Kreis Ahrweiler
Vorsitzende der Schüler-Union kämpft gegen  Verrohung
Immer mal wieder trifft Leona Gloria Sliwka auch bekannte CDU-Politikerinnen und CDU-Politiker. Im Februar machte sie beispielsw
Immer mal wieder trifft Leona Gloria Sliwka auch bekannte CDU-Politikerinnen und CDU-Politiker. Im Februar machte sie beispielsweise mit Julia Klöckner, Präsidentin des Deutschen Bundestages, ein Foto.
Leona Gloria Sliwka

Das Thema Verrohung treibt die 16-jährige Leona Gloria Sliwka, Landesvorsitzende der Schüler-Union, schon länger um. In sozialen Netzwerken beschäftigen sie zum Beispiel sehr Gewaltandrohungen unter eigenen Beiträgen. Das sind ihre Ideen zur Lösung.

Lesezeit 3 Minuten
Gesundheits- und Bildungspolitik oder auch das Frauenbild in der Gesellschaft: Die 16-jährige Leona Gloria Sliwka engagiert sich im Schnitt mehrere Stunden pro Woche als Landesvorsitzende der Schüler-Union. Neben dem Besuch von zahlreichen Veranstaltungen, auch in Wahlkampfzeiten, teilt sie regelmäßig Beiträge in sozialen Netzwerken.

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Kreis AhrweilerSoziales

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