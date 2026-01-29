Neues Werk offiziell übergeben Voraussetzung für ZF-Umzug nach Niederzissen gegeben Ralf Grün 29.01.2026, 17:00 Uhr

i Blick auf das fast fertige ZF-Werk in Niederzissen vom Parkplatz aus. Im Inneren wird noch gebaut. Martin Ingenhoven

Aus bautechnischer Sicht steht einem Umzug des ZF-Werkes von Ahrweiler nach Niederzissen nichts mehr im Weg. Das neue Werk ist übergeben worden. Wären da nicht die Verhandlungen rund um den Umzug mit der IG Metall und dem Betriebsrat.

Die Unternehmensgruppe ZF hat am Donnerstagmorgen das brandneue Werk in Niederzissen offiziell übernommen. Das Gros der Bauarbeiten ist demnach abgeschlossen. Von außen betrachtet sieht die gesamte Industrieanlage weitgehend fertiggestellt aus. Handwerker sind aber laut Informationen unserer Zeitung noch im Inneren des Gebäudes beschäftigt.







