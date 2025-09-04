Bombenalarm in Ahrweiler. Eine Szenerie, die in den vergangenen Tagen große Aufregung in der Rotweinmetropole verursachte. Besonders bei den älteren Menschen ist die Erinnerung an 1945 noch hellwach und auch diejenigen, die zu dieser Zeit noch gar nicht gelebt haben, sind heute Betroffene und müssen sich mit den explosiven Hinterlassenschaften dieser Zeit beschäftigen. Es bleibt die Frage, wo denn eigentlich die am Ahrufer gefundene Bombe herkommt und seit wann sie dort liegt? Darauf lässt sich eine genaue Antwort geben, denn der Heimatforscher Wolfgang Gückelhorn aus Bad Breisig hat sich intensiv mit den Angriffen auf Ahrweiler beschäftigt und ist in entsprechenden Archiven fündig geworden.

Es war am 29. Januar 1945 als genau 38 amerikanische Bomber einen Angriff auf Ahrweiler flogen. Sie warfen dabei 210 Sprengbomben des Typs 500 lb GP (226 kg) ab. Gückelhorn hat in unterschiedlichsten Archiven nachgeblättert und schließlich im Einsatzbericht der amerikanischen 409. Bombardement Group interessante Informationen zum Angriff auf Ahrweiler gefunden. Danach sind an diesem Tage, dem 29. Januar 1945, sechs amerikanische Bomber des Typs A 20, weitere 30 Bomber des Typs A 26 und zwei Bomber des Typs B 26 in Bretigny/Frankreich gestartet.

i Deutlich sind auf dieser Luftaufnahme die Bombentrichter in Ahrweiler und besonders auf dem Ahrtorparkplatz zu sehen. Einige sind aber auch in den weichen Uferbereich eingeschlagen. Ganz kleine Wellen in der Uferlinie bezeugen das. Archiv Gückelhorn. Jochen Tarrach

Brétigny-sur-Orge liegt in der Region Île-de-France am südlichen Rand des Großraums Paris. Der Angriff auf Ahrweiler erfolgte in der Zeit von 11.16 Uhr bis 12.54 Uhr. Es herrschte über Ahrweiler eine 10/10 Wolkendecke, also eine geschlossene Wolkendecke mit einer Wolkenobergrenze von 1600 Metern. Darüber war die Sicht klar. Der Angriff erfolgte aus einer Höhe von 4000 bis 4100 Metern mit Radar, denn eine Bodensicht gab es für die Piloten nicht. Um die deutsche Radaraufklärung zu verwirren, warfen drei der Flugzeuge Staniolstreifen, auch Düppel genannt, ab. Das Angriffsziel lautete „Nachschub- und Straßenknotenpunkt Ahrweiler.“

Die später gestreute Nachricht, ein in den Tagen vor dem Angriff im Ahrtor versteckter Funkwagen der Wehrmacht sei das Angriffsziel gewesen, trifft nicht zu. Es sollte von Anfang an die Stadt Ahrweiler zerstört werden um die Moral der Bevölkerung zu drücken. Wesentliche deutsche Truppenteile oder gar schwere Waffen, gegen die aus militärischer Sicht ein Angriff Sinn gemacht hätte, befanden sich nicht in Ahrweiler. Fotos konnten, wie sonst üblich, direkt am Angriffstag wegen der Wolkendecke nicht gemacht werden, sondern erst einige Tage später.

Bitterer Tag mit anhaltender Wirkung

Aber auch sie zeigen deutlich die zerstörte Ahrhut und die Bombentrichter auf dem heutigen großen Parkplatz vor dem Ahrtor. Zwei kleine Wellen am Ahrufer lassen vermuten, dass auch dort zwei Bomben im weichen Boden einschlugen. Eine davon wird der jetzt aufgefundene Sprengkörper sein. Alle 38 Flugzeuge sind ohne Beschädigungen oder gar Verluste wieder in Bretigny gelandet. Ein erfolgreicher Tag für die amerikanischen Flieger, aber ein bitterer Tag mit lang anhaltender Wirkung für Ahrweiler.