Wiederaufbau in Altenahr Von wegen „Die ISB zahlt das“ Lydia Schauff 12.02.2026, 05:00 Uhr

i Die Schwestern Andrea Babic (links) und Stefanie Nelles vom Haus Caspari. Sie fühlen sich von der ISB in die Irre geführt. Lydia Schauff

Die Landesbank ISB will offene Kosten für den Wiederaufbau vom Haus Caspari in Altenahr nicht zahlen. Es handele sich um Neu- nicht Wiederaufbau. Die Inhaberinnen fühlen sich fehlinformiert und verweisen auf Vorgaben, die sie umsetzen müssen.

Das Notausstiegsfenster im Keller, das es im Haus Caspari vor der Flut nicht gab, ist nur eines der Dinge, für die die Infrastruktur- und Investitionsbank (ISB) Rheinland-Pfalz keine Mittel aus dem Sondervermögen zur „Aufbauhilfe 2021“ zahlen will.Der Grund: Das stelle einen Neu- und keinen Wiederaufbau dar.







