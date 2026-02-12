Die Landesbank ISB will offene Kosten für den Wiederaufbau vom Haus Caspari in Altenahr nicht zahlen. Es handele sich um Neu- nicht Wiederaufbau. Die Inhaberinnen fühlen sich fehlinformiert und verweisen auf Vorgaben, die sie umsetzen müssen.
Lesezeit 6 Minuten
Das Notausstiegsfenster im Keller, das es im Haus Caspari vor der Flut nicht gab, ist nur eines der Dinge, für die die Infrastruktur- und Investitionsbank (ISB) Rheinland-Pfalz keine Mittel aus dem Sondervermögen zur „Aufbauhilfe 2021“ zahlen will.Der Grund: Das stelle einen Neu- und keinen Wiederaufbau dar.