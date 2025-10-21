Kochbuch der etwas anderen Art Von Padua nach Ahrweiler: Suppenrezepte mit Geschichte Thomas Weber 21.10.2025, 12:00 Uhr

i Hutenmeister Heiner Fuhs (von links) erhielt ein Exemplar der ungewöhnlichen Rezeptesammlung aus den Händen von Rita Lauter und Frans Louis Isrif. Thomas Weber

Was haben der Schornsteinfeger Peter Friedhofen aus Ahrweiler und ein Bäcker aus Italien mit Suppe zu tun? Und wie kam es zu einer einzigartigen Rezeptsammlung, die rund 180 Jahre im Verborgenen blieb? Eine mysteriöse Geschichte.

Am 3. Dezember erscheint in Ahrweiler ein Kochbuch. Nicht irgendein Kochbuch, sondern eines, an dem der selig gesprochene Ordensgründer Peter Friedhofen einen nicht unerheblichen Anteil hatte. Aber der war doch eigentlich Schornsteinfeger. Und dann war da noch ein Bäcker aus Italien im Spiel.







Artikel teilen

Artikel teilen