Was haben der Schornsteinfeger Peter Friedhofen aus Ahrweiler und ein Bäcker aus Italien mit Suppe zu tun? Und wie kam es zu einer einzigartigen Rezeptsammlung, die rund 180 Jahre im Verborgenen blieb? Eine mysteriöse Geschichte.
Lesezeit 2 Minuten
Am 3. Dezember erscheint in Ahrweiler ein Kochbuch. Nicht irgendein Kochbuch, sondern eines, an dem der selig gesprochene Ordensgründer Peter Friedhofen einen nicht unerheblichen Anteil hatte. Aber der war doch eigentlich Schornsteinfeger. Und dann war da noch ein Bäcker aus Italien im Spiel.