Freizeittipps fürs Wochenende
Von Gipfelstürmern über Prozession bis zu feiner Musik

Für „Rock am Ring“, dem Veranstaltungshighlight schlechthin rund um Fronleichnam, sind schon lange keine Tickets mehr zu haben. Macht nichts: Es ist im Kreis Ahrweiler auch woanders was los.

Lesezeit 3 Minuten
Für alle, die sich am Freitag einen Brückentag gönnen, wird das nächste Wochenende besonders lang. Und was könnte man an den freien Tagen im Kreis Ahrweiler unternehmen? Wir haben das Freizeitangebot rund um Fronleichnam zusammengefasst.

Was sich gleich über mehrere Tage erstreckt

  • Wanderspaß für Groß und Klein garantiert das Ahrtaler Gipfelfest – und das bereits zum 20.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerFreizeit

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