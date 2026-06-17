Lehre aus der Ahrflut gezogen Von Ehrenwall’sche Klinik baut nachhaltig wieder auf Maja Wagener 17.06.2026, 16:00 Uhr

i In dem Büro von Christoph Smolenski, Geschäftsführer der Dr. von Ehrenwall’schen Klinik in Ahrweiler, stand nach dem 15. Juli 2021 das Wasser der Ahr einen Meter hoch. Maja Wagener

Noch heute hat die Dr. von Ehrenwall’sche Klinik in Ahrweiler mit den Folgen der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 zu tun. Sie hätten Lehren aus dem Ereignis gezogen und einiges verändert, berichtet Geschäftsführer Christoph Smolenski.

Im Juli 2021 stand in dem Raum, in dem Geschäftsführer Christoph Smolenski sein Büro hat, das Wasser mehr als einen Meter hoch. Die Dr. von Ehrenwall’sche Klinik in Ahrweiler wurde von der Flutkatastrophe an der Ahr vor fünf Jahren hart getroffen.







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