Noch heute hat die Dr. von Ehrenwall’sche Klinik in Ahrweiler mit den Folgen der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 zu tun. Sie hätten Lehren aus dem Ereignis gezogen und einiges verändert, berichtet Geschäftsführer Christoph Smolenski.
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Im Juli 2021 stand in dem Raum, in dem Geschäftsführer Christoph Smolenski sein Büro hat, das Wasser mehr als einen Meter hoch. Die Dr. von Ehrenwall’sche Klinik in Ahrweiler wurde von der Flutkatastrophe an der Ahr vor fünf Jahren hart getroffen.