Einmal im Jahr zeigt Franz Gert Hammes – et Schimmelche – im Bad Breisiger Stadtmuseum historische Fotos aus der Quellenstadt. Nun ist eine andere Ausstellung in der Biergasse 3 zu sehen: ein außergewöhnlicher Ausflug in die Geschichte.

„500 Jahre Schönheit botanischer Buchillustration“ lautet der Name der Ausstellung, die derzeit im Stadtmuseum Bad Breisig in der Biergasse 3 zu sehen ist. Insgesamt können Betrachter 230 historische Stiche erkunden, die Heilpflanzen in all ihren Facetten zeigen. Konzipiert hat die Schau der Apotheker Andreas Windscheif.

Älteste Stiche stammen aus der Zeit kurz nach Erfindung des Buchdrucks

Der Inhaber der Hirsch-Apotheke ist ein leidenschaftlicher Sammler dieser historischen Kostbarkeiten und besitzt Tausende Stiche – viele von ihnen in Büchern. Für die Ausstellung im Stadtmuseum indes hat er eine Auswahl an nicht eingebunden Drucken zusammengetragen – allesamt Originalstiche. Die ältesten von ihnen stammen aus der Zeit kurz nach Erfindung des Buchdrucks.

i Drucke von Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck Silke Müller

Da sind zum Beispiel die einspaltigen Inkunabelblätter aus dem „Gart der Gesundheit“ aus dem Jahr 1485 – gleichsam die „Gutenbergbibel“ unter den Herbarien. „Es war das erste gedruckte und illustrierte Buch der Kräuter und Heilmittel in deutscher Sprache“, weiß Andreas Windscheif. Noch im selben Jahr sei damals ein Raubdruck herausgekommen, allerdings mit zweispaltigen Inkunabelblättern. Auch die sind in der Schau zu sehen. „Damals gab es ja noch kein Copyright“, sagt der 60-Jährige schmunzelnd.

Drucke aus dem berühmtesten und schönsten Kräuterbuch der Renaissance

Und dann geht es im Museum weiter durch die Welt der faszinierenden Holzstiche und Kupfertafeln aus alten Zeiten, etwa mit Bildern aus dem Werk von Leonhart Fuchs (1501–1566), herausgegeben im Jahr 1543: kolorierte Holzstiche aus der lateinischen und der ersten deutschen Ausgabe des – wie zu lesen ist – „berühmtesten und schönsten Kräuterbuches der Renaissance“, und erstmals im Großformat. Für damals eine ganz schön teure Angelegenheit. „Die Pflanzen wurden dort sehr genau abgebildet“, so Windscheif. Aber es gab auch den sogenannten kleinen Fuchs, der – wie der Bad Breisiger Apotheker erläutert – für die botanische Bestimmung der Pflanzen unterwegs gedacht war. Ebenfalls zu sehen: Stiche mit den Original-Holzdruckstöcken von Leonhart Fuchs, eine Rarität, weil nicht nachbeschaffbar, wie Windscheif betont.

i Der „Carrichter“ aus dem Jahr 1606 Silke Müller

Ein Hingucker sind auch die kolorierten Kupfertafeln des Nürnberger Apothekers Basilius Besler (1561-1629). Er habe Freude am Garten des Bischofs gehabt, sagt Windscheif über ihn. „Und der Bischof hat ihm danach das Buch finanziert. Das muss damals so teuer gewesen sein wie heute ein Haus – allein durch das Großformatige“, meint der Bad Breisiger Apotheker.

„Das ist das erste Kräuterbuch, das ich mir damals übers Antiquariat gekauft habe.“

Andreas Windscheif über den „Carrichter“

Neben Drucken des italienischen Arztes Pietro Andrea Mattioli (1501-1577) oder des Franzosen Henri Louis Duhamel du Monceau (1700-1782) und weiteren Wissenschaftlern sind auch handkolorierte Lithografien von Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck (1776-1858) zu bewundern, der als wissenschaftshistorisch bedeutendste Persönlichkeit der Bonner Botanik gilt. „Er hat einen sehr interessanten Lebenslauf“, berichtet Windscheif. So war der Gründungsdirektor der Bonner Botanik etwa in die Wirrungen der Deutschen Revolution von 1848/1849 verstrickt.

i Andreas Windscheif ist passionierter Sammler. Dieser „Mattioli" aus dem Jahr 1590 ist zwar nicht Teil der Ausstellung, aber auch eine Kostbarkeit im Besitz des Bad Breisiger Apothekers. Silke Müller

Es gibt aber auch interessante Bücher in der Ausstellung – selbst wenn sie in der Minderheit sind und eine untergeordnete Rolle spielen. Da ist zum Beispiel der „Carrichter“ aus dem Jahr 1606. „Das ist das erste Kräuterbuch, das ich mir damals übers Antiquariat gekauft habe. Das ist Jahrzehnte her“, erzählt Andreas Windscheif. Das andere Buch, der „Lonitzer“, das zweite Kräuterbuch, das sich der Apotheker zugelegt hat, ist ebenfalls zu sehen – eine Ausgabe aus dem Jahr 1564.

Aber im Mittelpunkt der Schau stehen die ausgewählten Drucke, rausgerissene Seiten aus den historischen Büchern, die Windscheif in all den Jahren gesammelt hat. Und das macht auch das Besondere der Ausstellung aus, weil sie – im Gegensatz zu Büchern in Bibliotheken – aufgehängt und gezeigt werden können.

Die Ausstellung „500 Jahre Schönheit botanischer Buchillustration“ im Bad Breisiger Stadtmuseum ist bis Ende Oktober sonntags und jeden zweiten Samstag im Monat jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.