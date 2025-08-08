Es war eine Ära rauschender Feste mit viel Prominenz im Kurhaus von Bad Neuenahr, und mittendrin der Pelzmogul Alfredo Pauly. Heute steht der Designer vor der Kamera eines Shopping-Senders. Wir haben ihn in seiner Villa in Kasbach-Ohlenberg besucht.

Herrschaftlich wirkt die ausladende Terrasse der Villa Kalles in Kasbach-Ohlenberg bei Linz, und wenn die Büsche auf dem verwunschenen Grundstück zurückgeschnitten sind, sollte der Blick auf den Rhein auch wieder frei sein. Es ist die Lage, die Alfredo Pauly fasziniert hat, als er das Anwesen als Altersruhesitz erwählte. Der Pelzmogul, der mit seiner Mode einst Glamour, Stars und Luxus ins Herz von Bad Neuenahr brachte, hat seinen Lebensmittelpunkt mit seiner Frau Sabine nach der Flut auf die rechte Rheinseite verlagert. Wir haben ihn in seinem Domizil, das er seit fünf Jahren restauriert, besucht.

Alfredo Pauly vor dem Säulenportikus der Villa Kalles Beate Au Alfredo Pauly im Treppenhaus seiner Villa. Das Geländer, gefertigt im Hause Krupp, findet sich in dieser Ausfertigung auch im Buckingham Palast, wie Alfredo Pauly erzählt. Beate Au Als Altersruhesitz soll die Villa am Rhein dem Mode-Designer dienen. Beate Au Opulente Kulissen, wie der nachgebildete Fuß von Neros Statue in Rom, finden sich auf dem Grundstück. Alfredo Pauly liebt den barocken Lebensstil. Beate Au Alter Baumbestand prägt das große Grundstück rund um die Villa. Nicht nur ein Gartenpavillon gehört dazu. Beate Au Alfredo Pauly immer im Scheinwerferlicht, hier mit Renate Blumentrath Hans-Juergen Vollrath 2009 im Rampenlicht: Alfredo Pauly mit Lilo von Kiesewetter bei der Gala-Modenschau. Martin Gausmann Alfredo Pauly verstand es, prominent zu feiern im Kurhaussaal von Bad Neuenahr: (von links): Botschafter Al-Dhabbi, Vizekonsul Andreev, Annabelle Mandeng, Dolly Buster, Alfredo Pauly, Brigitte Christoph, Willi Günther Schmitz, Marie Luise Marjan, Antony Buffoe, Eve Scheer und Tanja Neufeld. Martin Gausmann. Ma 2015 nutzte Alfredo Pauly die Kulisse beim Infotag der Kur AG als Kulisse für seine Modenschau. Hans-Jürgen Vollrath 2015 nutzte Alfredo Pauly die Kulisse beim Infotag der Kur AG als Kulisse für seine Modenschau. Hans-Jürgen Vollrath Alfredo Pauly und Jacob Sisters Martin Gausmann Der Pavillon am Ahrufer war sein Reich - bis die Flut kam. Hans-Jürgen Vollrath Miss Germany 2006 in Bad Neuenahr: Pelze und Roben von Alfredo Pauly. Martin Gausmann Seine Pelzgala war legendär in Bad Neuenahr. Martin Gausmann Alfredo Paulys Traum vom Chateau des Luxe in der ehemaligen Weinbauschule in Ahrweiler, deren Pläne er 2008 präsentierte, ist nicht in Erfüllung gegangen. Martin Gausmann 1 / 15

„Es erinnert an die Villa Hügel in Essen.“

Alfredo Pauly zu seinem Domizil in Kasbach-Ohlenberg

Alfredo Pauly ist gerade von seinem Herrensitz in der Dordogne in Frankreich zurück. Er wirkt entspannt, ist leger gekleidet, hat sich für die Begegnung, die auch eine mit der Vergangenheit in Bad Neuenahr ist, geschminkt. Er schaut zur Decke im von Kristalllüstern erleuchteten Foyer, von dem eine in Gusstechnik gefertigte Treppe, wie sie auch im Buckingham-Palast zu finden ist, in die oberen Gemächer führt. „14 Farbschichten wurden abgetragen. Jetzt sieht man wieder jedes Detail der Stuckdecke“, freut er sich über die sichtbaren Fortschritte der Renovierung eines Hauses mit Geschichte. In der Mark 33 steht es, direkt hinter der Bahnlinie, aber abgeschirmt von einem romantischen Garten mit altem Baumbestand. „Es erinnert an die Villa Hügel in Essen. Gebaut wurde sie als Altersruhesitz eines Industriellen“, so Pauly. Er will wissen, dass die Villa eine Enkelin aus der Krupp’schen Familie mit ihrem Mann bewohnt haben soll. Der zweite Besitzer sei ein Weingutsbesitzer gewesen. Zum Schluss wurde die Villa als Hochzeitslocation genutzt.

Nach der Flut Abschied von Bad Neuenahr

Und nun residiert hier Alfredo Pauly. Dabei sei er einmal davon ausgegangen, dass Bad Neuenahr sein Alterswohnsitz werden würde. „Ich war so verwurzelt mit Bad Neuenahr. Doch die Flut war nach dem Brand des Kurhauses der Todesstoß“, so der 70-Jährige, der vorher schon die Auswirkungen der veränderten Kurpolitik zu spüren bekam. Zwischenzeitlich habe er mit seinem Geschäft in das Thermalbadehaus umziehen müssen, weil der damalige Vorstand der Aktiengesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler, Christoph Reinicke, aus dem Pavillon an der Ahr „das schönste Café Deutschlands“ habe machen wollen. Drei weitere Läden in den Kurkolonnaden habe er wegen der angekündigten Kurgartenrandbebauung aufgegeben.

Nach dem Brand im Thermalbadehaus im Herbst 2020 habe er wieder in den Pavillon ziehen können. „Die Eröffnung war für den 15. September 2021 geplant – zum Ende der Coronamaßnahmen. Doch dann kam die Flut“, so Pauly, der damals mit seiner Frau in Frankreich weilte. Beide ließen sich einen Monat Zeit, um an die Ahr zurückzukehren und den Schaden zu sichten. Zum Glück sei er gut versichert. In St. Aldegund an der Mosel, wo er auch geboren ist, konnte Pauly eines seiner Objekte als Ausweichquartier nutzen, denn auch sein Haus am Johannisberg, das zum Verkauf steht, hatte Schlamm im Souterrainbereich. Seine Frau wolle hier nicht mehr leben nach der Flut. Wenn er heute auf Bad Neuenahr blicke, sei das mit „unglaublicher Wehmut“ verbunden.

Mondäne Lage zwischen Kurpark und Spielbank

Er hat sie noch erlebt, die Zeiten, in denen Kurorte wie Bad Neuenahr mondäne Ziele waren. „Mit 25 Jahren bin ich nach Bad Neuenahr gekommen und habe meinen ersten Laden eröffnet gegenüber dem Steigenberger Hotel im Teepavillon“, erzählt er. „Es war eine hervorragende Lage zwischen Spielbank und Kurpark. Und das Steigenberger Hotel lebte damals noch von vielen Privatgästen.“ Reiche Russen seien darunter gewesen, aber auch Langzeitbesucher aus den Emiraten, die sich im privaten Sanatorium behandeln ließen. Alfredo Paulys Gala-Shows finanzierten sich aus dem Verkauf von teuren Pelzen und Schmuck. Aus Nordrhein-Westfalen reiste der Geldadel an. Eine Klientel, die vielleicht auch standesgemäß übernachten möchte. Daraus entstand seine Idee, die ehemalige Weinbauschule in Ahrweiler in ein Chateau de Luxe zu verwandeln. Pläne, die scheiterten.

Wenn er heute nach Bad Neuenahr kommt, sieht er eine Stadt im Wiederaufbau. „Er wird zehn Jahre dauern“, schätzt er. Er wünscht sich für die Stadt, dass sie ihren Belle-Epoque-Charme als Gegenpol zu anderen Orten in Szene setzt. Dass die Spielbank jetzt in den Bahnhof gezogen ist, nennt er „eine Katastrophe“. Es seien aber auch schon vorher Fehler gemacht worden. Aus seiner Sicht beim damaligen Bau der Ahrthermen. Er hätte sie im griechisch-römischen Stil errichtet – auf jeden Fall keine blaue Plastikkuppel mit Fenstern in Pink. Es sei doch der Charme der Belle Epoque, der Bad Neuenahr von anderen Orten unterscheide.

Webpelz statt Zobel oder Hermelin

Aber auch für ihn sind längst neue Zeiten angebrochen. Pauly, der für seine legendären rauschenden Luxus-Modenschauen mit teuren Pelzen im Kurhaus berühmt war, steht heute vor der Kamera des Teleshopping-Senders HSE24 in München und setzt die von ihm designte Mode in Szene. Es ist seit 2010 ein neues Standbein für ihn. Webpelze statt Zobel oder Hermelin. „Ich sehe jetzt meine Mode auch auf der Straße“, sagte er, und das findet er gut. Obwohl er sich anfangs schon gefragt hat, ob er das kann. Aber man verdiene gut dabei. „Ich lebe zum ersten Mal sorgenfrei“, sagt er. Auch der Raubüberfall, der 2011 auf sein Geschäft in Bad Neuenahr verübt wurde, habe ihm die Entscheidung leichter gemacht. „Ich entwerfe die Mode, die von HSE produziert wird“, so Pauly. Mittlerweile gehöre auch „royales Interieur“ zur Kollektion. Seinem Stil sei er aber kompromisslos treu geblieben. „Ich verwende dieselben Schnitte für die Webpelze.“ Seine Kreationen seien nach wie vor glamourös, präsentiert in einer Liveshow von zwei Models für die Konfektionsgrößen 38 und 42. „Ich erzähle meine Story dazu, was mich inspiriert hat, nehme die Zuschauer – durchschnittlich 60.000 bis 70.000 – mit auf eine Reise.“

Auf Sendung in München

Noch am selben Tag unseres Besuchs muss Alfredo Pauly wieder zum Sender nach München aufbrechen. Sein Arbeitstag ist lang dort. „Wenn ich Glück habe, bin ich um 24 Uhr fertig“, sagt er. Und wenn er zurück ist in seiner Villa am Rhein, sind elf Salonzimmer und 40.000 Quadratmeter Grundstück ein Refugium für den Rückzug. Das Areal mit Pavillon und der noch erkennbaren Infrastruktur für die Inszenierung bürgerlicher Gartenlust birgt viel Potenzial für das barocke Leben auf großem Fuß. Ein nachgebildeter Fuß einer Statue von Kaiser Nero in Rom, Relikt einer Theaterkulisse, gehört dazu.