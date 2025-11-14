Übernahmeprobleme in Remagen Von-Cordier-Stiftung bleibt Träger der Linzer Klinik Judith Schumacher 14.11.2025, 10:45 Uhr

i Die Angela-von-Cordier-Stiftung bleibt Träger der Linzer Klinik. Heinz-Werner Lamberz

Während der Übernahmevertrag für das Krankenhaus in Remagen wackelt, will die Angela-von-Cordier-Stiftung Träger des Linzer Standortes des Verbundkrankenhauses bleiben. Wäre dieses bei Schließung der Remagener Klinik eine Ausweichoption für Ärzte?

Vor dem Hintergrund einer möglichen Schließung des Krankenhauses Maria Stern in Remagen ist es André Tillmann, Geschäftsführer der Angela-von-Cordier-Stiftung als Trägerin des Krankenhausverbundes Linz-Remagen, wichtig, zu betonen, dass die Stiftung weiterhin die Trägerschaft des Franziskus Krankenhauses in Linz beibehalten wird.







