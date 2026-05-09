Blick in die Geschichte
Vom Auf- und Niedergang des Weilers Fornich
Der damalige Straßenbau in 1960er-Jahren in Fornich.
Der damalige Straßenbau in 1960er-Jahren in Fornich.
Werner Fußhöller (Archiv)

Autofahrer atmen auf: Endlich wieder freie Fahrt auf der B9 zwischen Brohl und Namedy nach der Sanierung des Streckenabschnitts. Der Brohler Heimathistoriker Werner Fußhöller nimmt dies zum Anlass, um einen Blick in die Geschichte zu werfen.

Lesezeit 3 Minuten
Fornich: So hieß das kleine Fischerdorf mit seiner Engstelle am sogenannten Fornicher Kopf, genau an der Grenze zwischen den heutigen Kreisen Bad Neuenahr-Ahrweiler und Mayen-Koblenz. Aber woher kommt eigentlich der Name des ehemaligen Weilers?

Vulkans war zuletzt vor rund 110.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerZeitgeschichte

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