Autofahrer atmen auf: Endlich wieder freie Fahrt auf der B9 zwischen Brohl und Namedy nach der Sanierung des Streckenabschnitts. Der Brohler Heimathistoriker Werner Fußhöller nimmt dies zum Anlass, um einen Blick in die Geschichte zu werfen.
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Fornich: So hieß das kleine Fischerdorf mit seiner Engstelle am sogenannten Fornicher Kopf, genau an der Grenze zwischen den heutigen Kreisen Bad Neuenahr-Ahrweiler und Mayen-Koblenz. Aber woher kommt eigentlich der Name des ehemaligen Weilers?