Der Fahrer eines Transporters hat laut Ermittlungen der Polizei ein eingegenkommendes Fahrzeug zu einer Notbremsung gezwungen. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 15. Juli, gegen 16.40 Uhr.

Laut Polizeiangaben überholte der Fahrer eines weißen Transporters zwischen Fuchshofen und Schuld eine Fahrradfahrerin trotz eines ihm entgegenkommenden Pkws. Dessen Fahrer, der Richtung Schuld unterwegs war, musste eine Vollbremsung machen, um einem Frontalzusammenstoß zu entgehen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Transporter oder zu der Fahrradfahrerin machen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Adenau, Telefon 02691/9250, entgegen. red