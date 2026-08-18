Löhndorfer Ortschef siegt
Volker Holy gewinnt Sinziger Ortsvorsteher-Wettstreit
Beim Pfeile werfen zahlte sich das heimische Dart-Spielen für Volker Holy aus Löhndorf aus.
Beim Pfeile werfen zahlte sich das heimische Dart-Spielen für Volker Holy aus Löhndorf aus.
Judith Schumacher

Tradition trifft Kirmesspaß: Beim Sinziger Ortsvorsteher-Wettstreit lieferten sich die Ortsvorsteher ein charmantes Duell an Buden und bei Spielen. Plüschgreifer, Pfeile und mehr sorgten für Spannung. 

Lesezeit 2 Minuten
Seit dem 14. Jahrhundert wird in Sinzig rund um Maria Himmelfahrt Kirmes gefeiert. Seither hat sich der Jahrmarkt rund um die St.-Peter-Kirche zu einer moderneren Form entwickelt. Zu Traditionen wie dem Festzug der St.-Josefs-Gesellschaft durch die Innenstadt sind neue hinzugekommen.
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