Löhndorfer Ortschef siegt Volker Holy gewinnt Sinziger Ortsvorsteher-Wettstreit Judith Schumacher 18.08.2026, 14:00 Uhr

i Beim Pfeile werfen zahlte sich das heimische Dart-Spielen für Volker Holy aus Löhndorf aus. Judith Schumacher

Tradition trifft Kirmesspaß: Beim Sinziger Ortsvorsteher-Wettstreit lieferten sich die Ortsvorsteher ein charmantes Duell an Buden und bei Spielen. Plüschgreifer, Pfeile und mehr sorgten für Spannung.

Seit dem 14. Jahrhundert wird in Sinzig rund um Maria Himmelfahrt Kirmes gefeiert. Seither hat sich der Jahrmarkt rund um die St.-Peter-Kirche zu einer moderneren Form entwickelt. Zu Traditionen wie dem Festzug der St.-Josefs-Gesellschaft durch die Innenstadt sind neue hinzugekommen.







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