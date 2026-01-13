Der Vorsitzende der Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler zieht insgesamt eine ordentliche Bilanz nach dem Weihnachtsgeschäft. In Ahrweiler und Bad Neuenahr sieht er hier positive Entwicklungen. Das Weihnachtsgeschäft ist kürzer als früher.
Lesezeit 3 Minuten
Fernseher, Waschmaschinen oder auch Spielwaren: Viele Onlinehändler werben früh mit den Black-Friday-Tagen. Zahlreiche Menschen warten inzwischen auf die Zeit Ende November, um vor allem online Schnäppchen zu ergattern und größere Anschaffungen zu tätigen.