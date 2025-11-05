„Unfassbar ausbalanciert“ Vinum zeichnet Spätburgunder von Meyer-Näkel aus Norbert Krupp 05.11.2025, 14:00 Uhr

i Die Vinum-Chefredakteure Harald Scholl (rechts) und Matthias F. Mangold (links) zeichneten Dörte (2. von links) und Meike Näkel (2. von rechts) für den besten Spätburgunder des Jahres aus. NORBERT KRUPP. Norbert Krupp

Die Winzerinnen Meike und Dörte Näkel vom Weingut Meyer-Näkel können sich über eine besondere Auszeichnung freuen: Vinum hat ihren 2023er Walporzheimer Kräuterberg Spätburgunder VDP Großes Gewächs zum besten Spätburgunder gekürt.

Bei der Präsentation des druckfrischen „Vinum Weinguide Deutschland 2026“ in Hattenheim (Rheingau) sind die Dernauer Winzertöchter Meike und Dörte Näkel für den besten Spätburgunder des Jahres ausgezeichnet worden: Ihr 2023er Walporzheimer Kräuterberg Spätburgunder VDP Großes Gewächs ist ein monumentaler Rotwein (99 Euro pro Flasche).







