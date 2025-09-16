Wer sich mit Niederzissen verbunden fühlt, der nutzt die Kirmes, um mit Freunden und Bekannten ausgiebig zu feiern. Das Festprogramm bot für Jung und Alt viel Abwechslung.

Die vielleicht schönste und stimmungsvollste Kirmes im Brohltal begeisterte wieder mit bunten Buden und großem Rahmenprogramm. Mittlerweile fester Bestandteil des Kirmessonntags ist der Niederzissener Sprintpokal, der in diesem Jahr zum zehnten Mal ausgetragen wurde. „Mit 81 Kindern haben wir einen neuen Rekord erreicht – das zeigt, wie lebendig unsere Gemeinschaft ist“, freute sich Ortsbürgermeister Rolf Hans.

Abwechslungsreiches Programm

Schon am Samstag strömten Besucher zur Eröffnung des Bierbrunnens, genossen die Fahrgeschäfte und bewunderten Gisèle Hillens Kunstausstellung „Ansichtssache“ in der ehemaligen Synagoge. Am Abend brachte „Eifeldampf“ den Marktplatz zum Beben. Der Sonntag startete festlich mit einem Hochamt, während der Tag des offenen Denkmals und der Fanfarenzug Brohltalklänge für Abwechslung sorgten. Montag und Dienstag zeigten sich von ihrer gemütlichen Seite: Frühschoppen, Livemusik und Familientag rundeten das Wochenende ab.