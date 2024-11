Staatssekretärin Steingaß überreicht vier Förderbescheide - Versorgungsqualität wiederherstellen Vier Förderbescheide aus Mainz: 970.172 Euro für Ehrenwall’sche Klinik in Ahrweiler 16.10.2024, 11:56 Uhr

i Die Dr.-von-Ehrenwall'sche Klinik war von der Flutkatastrophe besonders hart getroffen worden. Redweb SystemUser. Jochen Tarrach

Staatssekretärin Nicole Steingaß hat Förderbescheide in Höhe von 970.172 Euro an die Dr.-von-Ehrenwal'sche-Klinik in Ahrweiler überreicht. Damit soll die Versorgungsqualität für Patienten wieder vollständig hergestellt werden.

Die Kliniken im Ahrtal wurden von den Folgen der Naturkatastrophe hart getroffen. In einigen Bereichen war das Ausmaß der Zerstörung so groß, dass eine adäquate Versorgung der Patienten nicht mehr möglich war. „Für den Wiederaufbau der Krankenhäuser im Ahrtal ist eine finanzielle Unterstützung erforderlich“, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit.

