Touristen wissen so Bescheid Vier Brücken im Ahrtal tragen jetzt ihre Namen Celina de Cuveland 23.11.2026, 20:00 Uhr

i Die Kaiserstuhl-Brücke in Walporzheim, ... Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Im Ahrtal tut sich immer etwas Neues rund um die wiederaufzubauenden Brücken nach der Flutkatastrophe. Jetzt hat der LBM mitgeteilt, dass die Namen von vier Brücken an den Bauwerken nun auch zu sehen sind.

Im Ahrtal geht die Wiederherstellung der Brücken weiter. Nachdem in den vergangenen Wochen der Spatenstich für die Casino- und die Maria-Hilf-Brücke in Bad Neuenahr den Beginn der Bauarbeiten markiert hat und die Bachemer Brücke kürzlich fertiggestellt worden ist, sind die Namen von vier Brücken jetzt auch für Ortsfremde auf den ersten Blick zu erkennen.







Artikel teilen

Artikel teilen