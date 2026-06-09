Wird Strafrecht verschärft? Viele sehen in Tod von 29-Jähriger aus Wirft Femizid Maja Wagener 09.06.2026, 12:00 Uhr

i Kerzen für die 29-jährige Frau aus Wirft, die am Freitag, 29. Mai, mutmaßlich von ihrem Ex-Mann so schwer mit Stichen verletzt worden war, dass sie daran starb: Ihrer Anteilnahme haben Menschen aus dem Kreis Ahrweiler auf der Mauer an der Bushaltestelle in Adenau Ausdruck verliehen. Werner Dreschers

Ende Mai wurde eine 29-jährige Frau aus Wirft mutmaßlich von ihrem Ex-Mann tödlich verletzt. Seitdem wird in den sozialen Medien diskutiert, ob die Tat ein Femizid ist – eine Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts.

Nachdem eine 29-Jährige aus Wirft in der Nacht auf Samstag, 30. Mai, tot in ihrem Auto gefunden worden war, ist die Anteilnahme im Kreis Ahrweiler und darüber hinaus groß. In Adenau haben Menschen aus dem Kreis Ahrweiler im Gedenken an die Mutter zweier kleiner Kinder Kerzen aufgestellt.







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