Ende Mai wurde eine 29-jährige Frau aus Wirft mutmaßlich von ihrem Ex-Mann tödlich verletzt. Seitdem wird in den sozialen Medien diskutiert, ob die Tat ein Femizid ist – eine Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts.
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Nachdem eine 29-Jährige aus Wirft in der Nacht auf Samstag, 30. Mai, tot in ihrem Auto gefunden worden war, ist die Anteilnahme im Kreis Ahrweiler und darüber hinaus groß. In Adenau haben Menschen aus dem Kreis Ahrweiler im Gedenken an die Mutter zweier kleiner Kinder Kerzen aufgestellt.