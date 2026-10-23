Ahrtal-Rückhaltebecken im Netz
Viele Online-Nutzer loben Brief von Weigand an Merz
In den sozialen Medien wird der offene Brief der Ahrweiler Landrätin Cornelia Weigand von einigen Nutzern gelobt.
In den sozialen Medien wird der offene Brief der Ahrweiler Landrätin Cornelia Weigand von einigen Nutzern gelobt.
Alicia Windzio/dpa

Viel Kritik aus der Politik muss die Ahrweiler Landrätin Cornelia Weigand nach ihrem offenen Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz zum Thema Rückhaltebecken im Ahrtal einstecken. Im Netz bekommt sie dagegen auch Lob – und andere Politiker Schelte.

Lesezeit 1 Minute
Viel Wirbel gibt es um den offenen Brief, den Landrätin Cornelia Weigand aus dem Kreis Ahrweiler an Bundeskanzler Friedrich Merz geschrieben hat. Ihr Ziel: den Aufbauhilfefonds auch für die geplanten 17 Rückhaltebecken zum Hochwasserschutz im Ahrtal zu öffnen.
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