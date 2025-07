Vom Ergebnis der Obduktion der getöteten 31-Jährigen in Gimmigen, das die Staatsanwaltschaft veröffentlicht hatte, sind viele Menschen im Kreis Ahrweiler bestürzt. Die Mutter eines vierjährigen Kindes war mutmaßlich von ihrem Ex-Mann mit einem Messer im Kopf- und Rumpfbereich so stark verletzt worden, dass sie an den Stich- und Schnittverletzungen starb. Zudem hatte die in dem Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler beliebte Frau Abwehrverletzungen an den Händen.

In einer ersten Pressemitteilung hatte die Staatsanwaltschaft zudem erklärt, dass der ebenfalls 31-jährige Mann aus Gimmigen seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und die Mutter des gemeinsamen vierjährigen Kindes unter einem Vorwand am Donnerstag, 17. Juli, in sein Haus gelockt haben soll. Dort soll er sie anschließend mit einem Messer attackiert haben. Bei der groß angelegten Suchaktion nach der zunächst vermissten Frau an den beiden Tagen darauf, die auch die Polizei unterstützt hatte, hatte sich ein Tatverdacht gegen den Ex-Mann ergeben. Er habe die Tat zugegeben, als er von der Polizei dazu befragt wurde, hieß es von der Staatsanwaltschaft Koblenz weiter.

„Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.“

Strafgesetzbuch, Paragraf 211, Absatz 1

Die Justiz unterscheide zwischen Totschlag und Mord, erfahren wir auf konkrete Nachfrage. Wegen Mordes mache sich unter anderem strafbar, wer einen Menschen heimtückisch oder aus sonst niedrigen Beweggründen tötet, hatte Oberstaatsanwalt Thomas Büttinghaus dazu erklärt. Im Strafgesetzbuch, Paragraf 211, heißt es in Absatz 2 konkret: „Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.“

Absatz 1 gibt Auskunft über die Folgen: „Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.“ Die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags beschäftigen sich mit dem Begriff „Lebenslange Freiheitsstrafe – was bedeutet das in Deutschland?“. Dort heißt es, in der Praxis werde die lebenslange Freiheitsstrafe nahezu ausschließlich wegen (versuchten) Mordes verhängt und sei eine potenziell unbefristete Sanktion. Die konkrete Dauer der Freiheitsentziehung bestimme sich erst während des Vollstreckungsverfahrens. „Entgegen dem Wortlaut ‚lebenslang‘ ist dabei eine Strafrestaussetzung zur Bewährung nach Verbüßung von 15 Jahren ebenso möglich wie in Extremfällen eine Vollstreckung über mehr als 58 Jahre“, heißt es weiter mit Verweis auf einen „Spiegel“-Artikel von 2021.

Das Motiv in Gimmigen ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Der Ex-Mann der 31-jährigen Frau sitzt jedenfalls wegen Mordverdachts in einer rheinland-pfälzischen Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Das hatte die Staatsanwaltschaft Koblenz bereits Anfang der Woche bekannt gegeben.