Viele Fans zum Carfriday am Nürburgring erwartet

Der Karfreitag steht vor der Tür und damit für Autofans auch der sogenannte Carfriday, die inoffizielle Eröffnung der Touristenfahrtensaison am Nürburgring. Polizei, Gemeinde und Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG sind vorbereitet auf das Großevent.

„Es wird windig und gibt viel Regen. Mit bis zu 6 Grad wird es 2 Grad kälter als am Vortag. Die Sonne lässt sich leider nicht blicken", sagt der Wetterbericht für den Karfreitag. Wetter.de meldet sogar Schneeregen am Morgen. Wie wetterfest sind die Automobil-Enthusiasten der Tuner- und Poserszene, die den stillen kirchlichen Feiertag mit Tanz- und Sportverbot, den Karfreitag, seit Jahren zum „Carfriday“ machen und sich mit ihren Autos unorganisiert, aber gezielt treffen? Zum Beispiel am Nürburgring.

i 2022 Party rund um die Rennstrecke. Die meist jungen Leute sind gut vorbereitet zum Nürburgring gekommen und genießen den Tag auf ihre Art. Frank Bugge

Schon auf den Zufahrtstraßen wird die Parade der Automobile und der Autofans gefeiert. Wie viele werden bei diesem Wetter mit ihren tiefergelegten, verbreiterten und soundvollen Hochglanzkarossen durch Regen und Pfützen sowie vielleicht auch Matsch zu den Parkplätzen an der Strecke kommen? Und wie viele werden es im Regen wagen, bei den Touristenfahrten auf der Grand-Prix-Strecke oder der Nordschleife vor den Zuschauern eine Runde für 35 Euro mit dem eigenen Auto zu drehen?

Nürburgring GmbH stellt die Ordner

Am Nürburgring ist man mit Familienprogramm und Ferien-Erlebnis-Ticket sowie vor allem den Touristenfahrten von Karfreitag bis Ostermontag vorbereitet. Obwohl der Carfriday keine eigene Veranstaltung ist, bietet die Nürburgring Betreibergesellschaft über 150 Ordner, Sicherheitskräfte und Mitarbeiter der Verkehrswacht für die Besuchersteuerung auf. Die Polizei geht davon aus, dass weniger automobile Schönwetterschätzchen zu sehen sein werden, aber „zum Gucken“ sehr viele Fans kommen, die von den Wetterkapriolen beim 24-Stunden-Rennen her wissen, wie man sich für solche Tage in der grünen Hölle gut ausrüstet.

Das Wetter in der „grünen Hölle“ kann allerdings schon eine Spaßbremse werden. „Grundsätzlich gelten im Rahmen der Touristenfahrten die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung. Das bedeutet, dass alle Teilnehmer auch ihre Geschwindigkeit den Wetter- und Straßenverhältnissen anpassen müssen“, heißt es auf RZ-Anfrage von einer Sprecherin des Nürburgrings. Und setzt nach: „Sollten eingeschränkte Sichtverhältnisse eine sichere Fahrt nicht ermöglichen, wird die Strecke für diesen Zeitraum entsprechend nicht geöffnet.“

i Der Ring-Boulevard ist Laufsteg und Flaniermeile zugleich: Zuschauer haben es sich am Straßenrand gemütlich gemacht und begutachten die Fahrzeuge, die im Stau langsam vorbeirollen. Foto: Frank Bugge (Archiv) Frank Bugge

Für jedermann mit eigenem Fahrzeug hat laut Terminkalender des Rings die Nordschleife bei unproblematischen Wetterverhältnissen am Donnerstag von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet. Am Karfreitag sind Touristenfahrten für 35 Euro pro Runde von 10 Uhr bis 19 Uhr und am Samstag, Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 8 Uhr bis 19 Uhr vorgesehen.

Um die Zufahrtsstraßen und die Ortslage Adenau zu entlasten, wird die Bundesstraße B412 (Kempenich-Nürburgring) grundsätzlich für den Durchgangsverkehr geöffnet. Je nach Auslastung in den Parkplatz- und Zuschauerbereichen Brünnchen und Pflanzgarten könne es temporär zur Sperrung und Umleitung kommen. Verkehrskreisel am Boulevard werden so eingerichtet, dass nur gerader Durchgangsverkehr möglich ist.

i 2024 Die Polizei begleitet den "Carfriday" rund um dem Nürburgring mit Kontrollen der technischen Ausstattung der Fahrzeuge und der Fahrtüchtigkeit der Fahrer. Foto: Frank Bugge (Archiv) Frank Bugge

Geöffnet sind am Ring-Boulevard nahezu alle Parkplätze der A-Zone. An der Nordschleife offen ist neben den Parkplätzen Brünnchen und Pflanzgarten auch der Schwalbenschwanz. Wenn alle Parkflächen in Adenau ausgelastet sind, wird der Adenauer Forst geöffnet. „Ein breites Aufgebot an Ordnern und Sicherheitspersonal wird zudem das Grill- und Campingverbot kontrollieren“, heißt es vom Ring.

Polizei kontrolliert Zufahrtsstraßen

Die Polizei kontrolliert bereits auf den Zufahrtsstraßen das Tempo, richtet stationäre und mobile Kontrollstellen ein. Tuning-Experten überprüfen, ob es zu Fahrzeugumbauten auch die erforderlichen Unterlagen gibt. Und mahnt: „Autorennen auf öffentlichen Straßen sind illegal.“

„Wer nicht zum Nürburgring muss, sollte diesen Bereich großräumig umfahren“, heißt es von der Verbandsgemeinde Adenau. Es gilt „klare Kante“: Wer sich daneben benimmt, müsse mit Konsequenzen rechnen wie Platzverweise, Fahrzeugsicherstellungen oder Beschlagnahme des Führerscheins. „Verkehrswidriges Parken führt zum kostenpflichtigen Abschleppen“, heißt es.