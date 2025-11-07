Spendenaktion in Sinzig Viele Bürger bringen gut erhaltene Kleidung zur Tafel Judith Schumacher 07.11.2025, 11:00 Uhr

i Am zweiten Annahmetag quollen die Spenden bei der Sinziger Tafel über. Die Helfer Wolfgang Kistner, Eva-Maria Pawliczak und Ralf Eggert waren in vollem Einsatz. Judith Schumacher

Der Winter steht vor der Tür. Das stellt Bedürftige im Hinblick auf warme Winterkleidung vor Probleme. Das wiederum hatte die Arbeitsgemeinschaft Sozialraum Sinzig erkannt und eine Aktion gestartet, die zu einem erstaunlichen Ergebnis geführt hat.

„Kuscheldecken, Kuscheldecken!“ ruft ein großgewachsener Mann durch die Betriebsamkeit des Sinziger Pfarrheims St. Peter, als er sich mit drei Abfallsäcken im XXL-Format durch die vielen Menschen bahnt, die alle etwas abzugeben haben. Denn die Aktion „Warm durch den Winter“ der Arbeitsgemeinschaft Sozialraum mit Sinzigs Sozialraum-Managerin Sonja Wuttke, bei der Wärmendes wie Jacken, Mäntel, Pullover, Bettwäsche, Decken oder auch Handtücher für ...







