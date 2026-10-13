Leiter zu Bad Neuenahrer Event Viel zu beachten: Klangwelle soll Emotionen erzeugen Lars Tenorth 13.10.2026, 18:00 Uhr

i So schön ist die Klangwelle zu "100 Jahre Flimmerkiste" in diesem Jahr. Martin Gausmann

Die Klangwelle ist eine besondere Veranstaltung in Bad Neuenahr, hinter der monatelange Vorbereitung steckt. Sie soll Emotionen wecken und eine besondere Geschichte erzählen. Das sind die größten Herausforderungen für die Künstler.

Ein Licht- und Wasserspektakel, hinter dem viel Technik steckt: 800 Düsen und 45 Pumpen erzeugen bewegliche Muster und Figuren aus Wasser. Scheinwerfer färben die bis zu 30 Metern hohen Fontänen in buntes Licht, heißt es auf der Internetseite der Klangwelle.







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