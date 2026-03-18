Wahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler Viel mehr Menschen geben ihre Stimme per Briefwahl ab Lars Tenorth 18.03.2026, 17:00 Uhr

i Viele Bürgerinnen und Bürger in Bad Neuenahr-Ahrweiler haben ihre Stimme bereits per Briefwahl abgegeben. Malin Wunderlich. picture alliance/dpa

Bis zum heutigen Mittwoch, 18. März, sind deutlich mehr Wahlbriefe bei der Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler eingegangen, als es bei den beiden vergangenen Bürgermeisterwahlen der Fall war. Noch fehlen aber zahlreiche ausgestellte Wahlbriefe.

Häufig zeichnete sich bei vielen vergangenen Wahlen der Trend ab, dass mehr und mehr Wahlberechtigte ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Dieser Trend ist nun auch wieder in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu erkennen. Fest steht am Mittwoch, 18. März, für die Bürgermeisterwahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler, dass bereits jetzt eine viel höhere Anzahl an Briefwählern gibt als final bei den beiden Stadtbürgermeisterwahlen zuvor.







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