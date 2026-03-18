Wahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Viel mehr Menschen geben ihre Stimme per Briefwahl ab
Viele Bürgerinnen und Bürger in Bad Neuenahr-Ahrweiler haben ihre Stimme bereits per Briefwahl abgegeben.
Viele Bürgerinnen und Bürger in Bad Neuenahr-Ahrweiler haben ihre Stimme bereits per Briefwahl abgegeben.
Malin Wunderlich. picture alliance/dpa

Bis zum heutigen Mittwoch, 18. März, sind deutlich mehr Wahlbriefe bei der Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler eingegangen, als es bei den beiden vergangenen Bürgermeisterwahlen der Fall war. Noch fehlen aber zahlreiche ausgestellte Wahlbriefe. 

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Häufig zeichnete sich bei vielen vergangenen Wahlen der Trend ab, dass mehr und mehr Wahlberechtigte ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Dieser Trend ist nun auch wieder in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu erkennen. Fest steht am Mittwoch, 18. März, für die Bürgermeisterwahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler, dass bereits jetzt eine viel höhere Anzahl an Briefwählern gibt als final bei den beiden Stadtbürgermeisterwahlen zuvor.

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