Spiel, Sport und Wasserspaß Viel los beim Sommerfest in Bad Breisigs Römer-Thermen Silke Müller 30.08.2026, 17:00 Uhr

i Am Eingang wartete schon das Glücksrad. Martin Gausmann

Das Wetter stimmte – und der Rest auch: Beim Sommerfest in den Bad Breisiger Römer-Thermen hatten sowohl die kleinen als auch die großen Besucher jede Menge Spaß.

Fabelhaft war die Stimmung unter den Besuchern des Sommerfestes in den Bad Breisiger Römer-Thermen. Kein Wunder: Gab es doch so einiges zu erleben, etwa eine Stempelkarten-Rallye mit Ballon-Wettbewerb, Entchen-Angeln, ein Glücksrad, Malaktionen und wasserfeste Tattoos sowie eine Hüpfburg auf der Liegewiese und Kanufahren mit dem Wassersportverein im Sportbecken.







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