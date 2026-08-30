Spiel, Sport und Wasserspaß 
Viel los beim Sommerfest in Bad Breisigs Römer-Thermen 
Am Eingang wartete schon das Glücksrad.
Am Eingang wartete schon das Glücksrad.
Martin Gausmann

Das Wetter stimmte – und der Rest auch: Beim Sommerfest in den Bad Breisiger Römer-Thermen hatten sowohl die kleinen als auch die großen Besucher jede Menge Spaß. 

Lesezeit 1 Minute
Fabelhaft war die Stimmung unter den Besuchern des Sommerfestes in den Bad Breisiger Römer-Thermen. Kein Wunder: Gab es doch so einiges zu erleben, etwa eine Stempelkarten-Rallye mit Ballon-Wettbewerb, Entchen-Angeln, ein Glücksrad, Malaktionen und wasserfeste Tattoos sowie eine Hüpfburg auf der Liegewiese und Kanufahren mit dem Wassersportverein im Sportbecken.
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