Gewerbetreibende zufrieden Viel los bei „Sommerbunt“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler Jochen Tarrach 05.07.2026, 16:00 Uhr

i Die Stelzenläufer „Happy Agents", hier in Bad Neuenahr, begeisterten mit ihrem Auftritt in den Fußgängerzonen. Jochen Tarrach

Entspannter Einkaufsbummel und fröhliches Treiben auf den Straßen und Plätzen von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Nachricht für alle dazu: Die von der Flut vor fünf Jahren so schwer getroffene Stadt ist wieder da und die Bürger sind guten Mutes.

Wenn das Wetter und die Lufttemperaturen stimmen, dann ist ein Erfolg der Aktion „Sommerbunt“ des Gewerbevereins Bad Neuenahr-Ahrweiler fast ein Selbstläufer. Trotzdem: Ein solches Wochenende zu organisieren, ist keine Kleinigkeit und erfordert viele Vorbereitungsarbeiten.







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