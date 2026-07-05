Entspannter Einkaufsbummel und fröhliches Treiben auf den Straßen und Plätzen von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Nachricht für alle dazu: Die von der Flut vor fünf Jahren so schwer getroffene Stadt ist wieder da und die Bürger sind guten Mutes.
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Wenn das Wetter und die Lufttemperaturen stimmen, dann ist ein Erfolg der Aktion „Sommerbunt“ des Gewerbevereins Bad Neuenahr-Ahrweiler fast ein Selbstläufer. Trotzdem: Ein solches Wochenende zu organisieren, ist keine Kleinigkeit und erfordert viele Vorbereitungsarbeiten.