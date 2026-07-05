Proklamation in Altenahr Victoria Charlotte Zimmermann ist neue Weinkönigin Thomas Weber 05.07.2026, 17:00 Uhr

i Passt: Hanna Müller (rechts) reicht die Krone an Victoria Charlotte Zimmermann weiter. Thomas Weber

Neue Weinmajestäten, bestes Sommerwetter und eine lauschige Atmosphäre: Beim 21. Altenahrer Weinsommer stimmte einfach alles. Gäste und Einheimische feierten zwei Tage lang.

Jetzt sind sie in Amt und Würden: Altenahrs neue Weinregentinnen. Traditionell begann die zweitägige Feier des Weinsommers mit der Proklamation der Weinkönigin und ihrer beiden Prinzessinnen. Und so konnten zahlreiche Gäste am Samstagnachmittag miterleben, wie der neuen Majestät Victoria Charlotte Zimmermann von ihrer Vorgängerin Hanna Müller die Krone ins Haar gesteckt wurde.







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