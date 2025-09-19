Kinderbetreuung im Brohltal
VG-Rat sucht nach einer kurzfristigen Kita-Lösung 
Am Kindergarten Pusteblume in Wassenach finden derzeit umfangreiche Baumaßnahmen statt. Diese Aufnahme des alten Zustandes zeigt die Stelle, an der zukünftig ein Erweiterungsbau stehen soll.
Nachdem das Land die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen hat, nehmen immer mehr Eltern das Angebot der Kinderbetreuung in Kindertagesstätten wahr. Das führt auch im Brohltal zu politischen Debatten, wie man ausreichend Plätze schaffen kann.

Die Kindertagesstätten entlang des Brohlbaches platzen aus allen Nähten. Dabei wird an vielen Stellen ein Erweiterungsbau nach dem anderen errichtet. So hat die Ortsgemeinden Wassenach jüngst begonnen, zusätzliche Räume für die Ganztagsbetreuung einzurichten.

