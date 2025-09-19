Nachdem das Land die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen hat, nehmen immer mehr Eltern das Angebot der Kinderbetreuung in Kindertagesstätten wahr. Das führt auch im Brohltal zu politischen Debatten, wie man ausreichend Plätze schaffen kann.
Die Kindertagesstätten entlang des Brohlbaches platzen aus allen Nähten. Dabei wird an vielen Stellen ein Erweiterungsbau nach dem anderen errichtet. So hat die Ortsgemeinden Wassenach jüngst begonnen, zusätzliche Räume für die Ganztagsbetreuung einzurichten.