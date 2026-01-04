Jahresausblick für Altenahr VG-Chef Gieler wünscht sich mehr Aufbau als Abriss Frank Bugge 04.01.2026, 15:00 Uhr

i Im Jahr 2026 beim Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe mehr aufbauen als abreißen: Das wünscht sich Dominik Gieler, Bürgermeister der von der Flut im Juli 2021 am schwersten getroffenen Verbandsgemeinde Altenahr. Frank Bugge

In der VG Altenahr bleibt auch 2026 der Wiederaufbau das wichtigste Thema. Nach viel Abriss hofft VG-Bürgermeister Dominik Gieler auf mehr Spatenstiche, Richtfeste und Eröffnungen. Doch die finanzielle Situation der Gemeinde macht das nicht einfach.

„Davor habe ich Respekt.“ Mit diesen Worten ordnet Dominik Gieler seine Hauptaufgabe im kommenden Jahr 2026 ein. Es gilt, trotz einer schlechten Finanzlage die Aufgaben sowie Herausforderungen und vor allem auch die Anforderungen, die aus den Ortsgemeinden und aus der Bürgerschaft kommen, an den „Dienstleister Verbandsgemeindeverwaltung“ nach Möglichkeit zu erfüllen.







Artikel teilen

Artikel teilen