Wiederaufbau im Fokus VG Altenahr will 2025 verstärkt in die Bauphase gehen 12.02.2025, 14:00 Uhr

i Steht in diesem Jahr im Fokus: Der Wiederaufbau der Ahrtalschule. Mit einem Investitionsvolumen von rund 10,8 Millionen Euro ist die Realschule plus das größte Einzelprojekt in Sachen Wiederaufbau im Haushaltsjahr 2025 der Verbandsgemeinde Altenahr. Claudia Voß

Mehr bauen, weniger planen: Dieses Motto hat sich die Verbandsgemeinde Altenahr in diesem Jahr auf die Fahnen geschrieben. Was genau an Projekten ansteht, darüber hat unsere Zeitung mit VG-Chef Dominik Gieler gesprochen.

Für das Jahr 2025 hat sich die Verbandsgemeinde (VG) Altenahr viel vorgenommen. Im vierten Jahr nach der Flutkatastrophe liegt der Fokus auch weiterhin auf dem Wiederaufbau. Das Motto, das die VG sich für die kommenden zwölf Monate aufgegeben hat, ist geprägt von Motivation und Energie: „Wir wollen in diesem Jahr so schnell wie möglich von der Planungs- in die Bauphase kommen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen