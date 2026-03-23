Wie haben die VGs und verbandsfreien Städte und Gemeinden im Kreis Ahrweiler gewählt? Unsere Zeitung blickt auf Besonderheiten und Hochburgen. Dabei gehen wir auch der Frage nach, welches Alleinstellungsmerkmal das Dorf Harscheid (VG Adenau) hat.
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Die SPD hat nicht nur auf Landesebene klar gegen die CDU verloren. Auch im Kreis Ahrweiler landete sie in keiner Verbandsgemeinde, Stadt oder verbandsfreien Gemeinde mehr auf Platz eins. Vor fünf Jahren war sie noch in der Grafschaft, in Remagen, in Sinzig sowie in der VG Bad Breisig obenauf gewesen.