Sanierung abgeschlossen
Vettelhovener haben ihre Kaiserhalle zurück
Thomas Jahnen steht seit März der Trägergemeinschaft Kaiserhalle vor.
Thomas Jahnen steht seit März der Trägergemeinschaft Kaiserhalle vor.
Thomas Weber

In Vettelhoven gibt es erst einmal wieder einen Treffpunkt für das Dorf: Die Kaiserhalle ist saniert, die Starkregenschäden sind beseitigt. Ein Umbau des nach wie vor nicht barrierefrei zu erreichenden Gebäudes steht allerdings noch aus.

Lesezeit 3 Minuten
Als am 14. Juli 2021 der Swistbach über die Ufer trat, erwischte es auch die Kaiserhalle in der Vettelhovener Mittelstraße. Der Keller samt Ölheizung und Toiletten wurde bis zur Decke geflutet, im Erdgeschoss stand das Wasser einen halben Meter hoch. Schnell war klar: Hier muss umfassend saniert werden.
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