Die Orte in der Grafschaft sehen reichlich Potenzial für Investitionen. Allerdings müssen sich die Kommunen derzeit bescheiden, das Bauamt kann aus mehreren Gründen nicht mit den Sanierungswünschen schritthalten.

Massenhaft Aufträge der Politik, Liegenschaften mit Sanierungsbedarf, Hilfeleistungen nach der Ahrtalflut und eigene Starkregenbetroffenheit: Das Grafschafter Bauamt kommt nicht mehr hinterher, auch dank Fachkräftemangel, Personalfluktuation und Krankenstand. Jetzt wird die Reißleine gezogen, werden klare Prioritäten festgelegt, und der Rest muss einfach warten.

Ortsbeiräte melden keine neuen Projekte

Das haben auch die meisten Ortsbeiräte verstanden und melden keine neuen Ideen zum Haushalt und der mittelfristigen Planung an. Vielerorts wird lediglich an das erinnert, was bereits in der Vergangenheit gemeldet worden war. Vielfach wurde dies in jüngerer Vergangenheit in den Haushaltsberatungen verworfen. Denn aktuell drohen der Gemeinde auch noch defizitäre Haushalte.

i In der Kita Zauberwald in Leimersdorf ist eine Teilsanierung inklusive Sanierung der Böden notwendig. Thomas Weber

Wie die Verwaltung in mehreren Sachstandsmitteilungen zur jüngsten Sitzung des Bauausschusses mitteilte, ist die Gemeinde Grafschaft seit 2020 durch die Folgen der Corona-Pandemie, der Flutkatastrophe vom Juli 2021 und auch des Angriffskrieges auf die Ukraine massiv finanziell wie personell gefordert. Bürgermeister Achim Juchem legte nun Empfehlungen zur Festlegung von Arbeitsschwerpunkten bei der Priorisierung von Bauleitplanverfahren, Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie Hochwasserschutz- und Wiederaufbaumaßnahmen vor.

„Um die Gebäudeunterhaltung besser in den Griff zu bekommen, wäre eine ausreichende Personaldecke notwendig.“

Gemeindearchitektin Diana Porten

Dazu erfuhr die Politik einiges zum Unterhaltungs- und Sanierungsstau im Hinblick auf kommunale Liegenschaften, der allein 80 Maßnahmen in den 62 Objekten der Gemeinde umfasst. Zudem stehen im Rahmen der Fluthilfe noch sieben Containeranlagen für Schulen und Kindergärten aus dem Ahrtal auf Grafschafter Gebiet.

i Bei der Grundschule St. Nikolaus in Ringen steht eine Dach- und Teilsanierung des Altbaus an. Thomas Weber

Gemeindearchitektin Diana Porten hatte nur zu den notwendigen Arbeiten im kommunalen Hochbau einen 70-seitigen Bericht verfasst. Darin stellt Porten fest, dass ein „massiver Unterhaltungsstau“ besteht. „Viele Betreiberpflichten, Wartungen, regelmäßige Kontrollen oder Prüfungen sowie Bauunterhaltungsarbeiten wurden und werden derzeit nicht durchgeführt.“ Die Architektin fordert: „Um die Gebäudeunterhaltung besser in den Griff zu bekommen, wäre eine ausreichende Personaldecke notwendig.“

Gebäudemanager schon länger krank

Des Weiteren sollten mehr Rahmenverträge geschlossen werden, um schneller reagieren zu können. „Und die Trägervereine sollten mehr in die Pflicht genommen werden, gerade im Hinblick auf die vertraglich vereinbarten Schönheitsreparaturen.“ Diese Maßnahmen würden die Verwaltung langfristig etwas entlasten.

Ein Beispiel für das Dilemma: Die Stelle des Gebäudemanagers wurde in den vergangenen zehn Jahren fünfmal neu besetzt. Der derzeitige Stelleninhaber ist seit nunmehr fast einem Jahr dauerhaft erkrankt.

i Die Kita Märchenland in Esch muss einer Dach- und Teilsanierung unterworfen werden. Thomas Weber

Trotz der Tatsache, dass viele Maßnahmen mit oberster Priorität bewertet werden, muss die Verwaltung Prioritäten setzen. Für die kommunalen Liegenschaften heißt das, dass zunächst für acht Maßnahmen Gelder in die kommenden Haushalte eingestellt werden sollen, nämlich für Teilsanierungen der Grundschule Ringen, der Kitas Esch, Lantershofen und Leimersdorf 1, der Grundschule Leimersdorf, der Mehrzweckhalle Lantershofen und der Turnhalle Ringen. Dazu kommt die Generalsanierung der Kita Ringen 1.

270 Gemeindestraßen überprüft

Im Tiefbau wurden 270 Gemeindestraßen geprüft. Dort sind es 17 Maßnahmen, die kurz und mittelfristig erledigt werden sollen. Es geht dabei um Erschließungsmaßnahmen und Straßenausbau, um Radwegebau und Gewerbeparkerweiterungen, um den Zentralen Omnibusbahnhof im Innovationspark Rheinland und die Sportplätze in Vettelhoven, Bengen und Lantershofen, wobei eine neue Kunstrasendecke für Vettelhoven jüngst auf Platz eins der Sportstättenförderung des Kreises gesetzt wurde.

i In diesen Feldweg bei Lantershofen soll ein Schlammfang eingebaut werden. Thomas Weber

In Sachen Hochwasser- und Starkregenschutzmaßnahmen sollen zunächst 21 Maßnahmen umgesetzt werden. Neben einzelnen Projekten vom Schlammfang bis zum Regenrückhaltebecken tauchen in dieser Liste auch der mobile Hochwasserschutz in den Ortschaften, die dazu gehörende Wasserwehr, die Wasserrückhaltung im Wald sowie notwendige Durchlassvergrößerungen auf. Schließlich sind auch im Wiederaufbau nach dem Starkregen von 2021 noch 50 Maßnahmen offen.