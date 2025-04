Insgesamt 197 Millionen Euro hat das Land Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr im Rahmen des Förderprogramms „Regionales Zukunftsprogramm“ bereitgestellt, um Regionen zu stärken, die vor besonderen Herausforderungen stehen. Auch soll das Programm dazu beitragen, die Lebensverhältnisse in diesen Regionen landesweit anzugleichen. In diesem Februar wurde vom rheinland-pfälzischen Landtag ein entsprechendes Landesgesetz zur Ausführung des Zukunftsprogramms verabschiedet, die bereitgestellten Mittel können seit 1. März dieses Jahres durch die förderberechtigten Kommunen beantragt werden.

Im Kreis Ahrweiler sind die drei Verbandsgemeinden (VGs) Adenau, Altenahr und Bad Breisig antragsberechtigt, das Gesamtbudget der im Rahmen des Zukunftsprogramms bereitgestellten Fördermittel für die drei VGs liegt bei rund 5,8 Millionen Euro. Während die VG Adenau sich über einen Förderbetrag von 2.055.370,71 Euro freuen darf, werden die VGs Altenahr und Bad Breisig mit 1.605.213,66 Euro und 2.192.256,83 Euro berücksichtigt.

Gerechte Verteilung von zwei Millionen Euro wirft Fragen auf

Doch wie das Geld in Adenau verteilen? Um diese Frage entspann sich während der jüngsten Sitzung des Adenauer Verbandsgemeinderats eine hitzige Diskussion. Sogar eine Sitzungsunterbrechung war notwendig, um die aufgeheizten Gemüter ein wenig abzukühlen, sich noch einmal auf das Ziel zu besinnen und gemeinsam schließlich eine verteilungsgerechte Lösung zwischen der Verbandsgemeinde, der Stadt Adenau und den 36 Ortsgemeinden zu finden.

Ausgelöst worden war die Debatte durch die Tatsache, dass in einer der Ratssitzung vorgelagerten Ortsbürgermeisterdienstbesprechung sich zunächst die Ortschefs mehrheitlich dafür ausgesprochen hatten, die Fördermittel der Einfachheit halber vollständig, also zu 100 Prozent, vom Land an die VG auszuzahlen zu lassen, damit diese die Gelder für die gesamte Verbandsgemeinde stärkende Projekte (etwa für Projekte an Schulen, zentralen Sportanlagen oder bei Feuerwehren) verwende. Denn: Die Ortsgemeinden selbst sind nicht berechtigt, Fördermittel zu beantragen. Antragsberechtigt ist einzig die Verbandsgemeinde. Zusätzlich sollte durch eine solche vollständige Fördermittelüberlassung eine finanzielle Entlastung der einzelnen Ortsgemeinden geschaffen werden. So war vorgeschlagen worden, die Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026 um den Fördermittelbetrag in Höhe von rund zwei Millionen Euro zu reduzieren.

16 Ortsgemeinden fordern Berücksichtigung bei Mittelverteilung

Allerdings hatten sich kurz nach der Besprechung 16 Ortsgemeinden (unter ihnen Antweiler, Aremberg, Barweiler, Dankerath, Herschbroich, Hoffeld, Müsch, Nürburg, Pomster, Trierscheid und Wiesemscheid) anderweitig besonnen und die Auszahlung eines Rumpf- oder Sockelbetrags in Höhe von jeweils 10.000 Euro an die Ortsgemeinden in der VG gefordert. Zudem schlugen sie geschlossen vor, dass Gelder, die nicht durch die Ortsgemeinden binnen 24 Monaten abgerufen würden, an die VG übergingen. Auch solle die VG die Restsumme der Millionenförderung (Gesamtförderung abzüglich der Sockelbeträge) erhalten, damit diese neue Projekte im Sinne des Förderprogramms angehen und umsetzen könne.

Ihre Entscheidung begründeten die Ortschefs aus damit, dass eine 100-prozentige Abgabe der Fördermittel an die VG und eine Reduzierung der VG-Umlage den Effekt habe, dass reiche Ortsgemeinden noch reicher und arme Ortsgemeinden noch ärmer würden. So habe eine Kleinstgemeinde mit einer VG-Umlage in Höhe von 40.000 Euro durch diese Regelung eine finanzielle Entlastung in Höhe von einigen Hundert Euro, eine größere Gemeinde werde jedoch in Höhe von mehreren Tausend Euro entlastet. Auch erinnerten die 16 Ortschefs geschlossen daran, dass das Förderprogramm ins Leben gerufen worden sei, um die Lebensverhältnisse in strukturschwachen Regionen des Landes Rheinland-Pfalz anzugleichen und um somit eine gerechtere Verteilung von Chancen und Ressourcen zu fördern.

Stadtbürgermeister wirft Gemeinden „Geldgeilheit“ vor

Von den Mitgliedern des Verbandsgemeinderats wurden die Vorschläge der Ortschefs zur Fördermittelaufteilung mitunter kritisch gesehen. Und auch die von Verbandsgemeindebürgermeister Guido Nisius vorgestellten alternativen Verteilungsmöglichkeiten stießen nicht auf ungeteilte Zustimmung. So schlug Nisius vor, dass 50 Prozent der Fördermittel für Projekte der Verbandsgemeinde Adenau verwendet werden und die restlichen 50 Prozent der Stadt Adenau und den Ortsgemeinden zur Verfügung gestellt könnten. Auch sei vorstellbar, dass die Mittel zwischen Verbandsgemeinde und der Stadt Adenau sowie den Ortsgemeinden im Verhältnis 50 Prozent zu 50 Prozent geteilt würden. Die Gemeinden würden hierbei ihren Anteil in Form ihres Einwohnerbeitrags erhalten.

Während von einigen Ratsmitgliedern insbesondere der bürokratische Aufwand für die Ortsgemeinden kritisiert wurde, der notwendig wird, wenn die Fördermittel direkt an selbige fließen, stießen sich andere an der von einigen Ratsmitgliedern geforderten „gerechten Verteilung“ der Fördermittel. Besonders drastisch fiel diese Forderung nach Verteilungsgerechtigkeit beim Adenauer Stadtbürgermeister Frank Wisniewski aus, der insbesondere kleinen Ortsgemeinden, die sich für die Auszahlung eines Sockel- oder Teilbetrags aussprachen, eine gewisse „Geldgeilheit“ vorwarf. So zahle die Stadt Adenau etwa eine 56-fach höhere Verbandsgemeindeumlage als die Ortsgemeinde Dankerath, führte Wisniewski aus und erklärte: „Dankerath würde aber nach einer Mittelverteilung, die sich an der Einwohnerzahl der Ortsgemeinden orientiert, rund 300 Euro pro Bürger erhalten, die Stadt Adenau dagegen nur 40 Euro pro Einwohner. Und dies, obwohl die Stadt Adenau viel mehr VG-Umlage zahlt als Dankerath.“

Keine Verteilung nach Sockelbeträgen

Im Namen der SPD-Fraktion schlug Wisnieswki daher vor, dass jede Ortsgemeinde 10.000 Euro aus dem Fördertopf direkt erhalten solle und zusätzlich einen Betrag von 100 Euro pro Einwohner. Ein Antrag, der jedoch ebenso von den Ratsmitgliedern im Rahmen einer Abstimmung abgelehnt wurde, wie auch der der FWG-Fraktion. Diese hatte eine hälftige Fördermittelaufteilung zwischen der VG und den Ortsgemeinden vorgeschlagen. Zudem machte sich die Freie Wähler Gruppe dafür stark, dass alle Ortsgemeinden im Sinne dieser Mittelaufteilung einen Sockelbetrag von 15.000 Euro und zusätzlich 40 Euro pro Einwohner erhalten sollten.

Auch der Vorschlag der FDP-Fraktion schaffte es nicht, sich als Verteilungsschlüssel durchzusetzen. Dies jedoch nicht, weil das Verteilungskonzept, wonach die Ortsgemeinden 25 Prozent der Fördermittel erhalten und der Rest bei einem Sockelbetrag in Höhe von 10.000 Euro nach der Einwohnerzahl zugeteilt werden sollte, nicht im Rat überzeugte. Vielmehr kam es nicht mehr im Rat zur Abstimmung über diesen Vorschlag, da der von der Adenauer CDU-Fraktion eingebrachte Vorschlag zur Mittelverteilung die Ratsmitglieder bereits mehrheitlich überzeugt hatte.

Vorschlag der CDU zur Stärkung von finanzschwachen Kommunen setzt sich durch

Nach dem Vorschlag der CDU-Fraktion soll die VG 75 Prozent der Fördermittel erhalten, die Ortsgemeinden und die Stadt Adenau 25 Prozent. Um die vom Förderprogramm beabsichtigten Ziele der Chancengleichheit und der Stärkung von finanzschwachen Regionen zu erreichen, schlugen die CDU-Mitglieder zudem vor, dass der Betrag der einzelnen Kommunen jeweils hälftig nach der Einwohnerzahl und der „umgekehrten Finanzkraft“ ermittelt werden soll. Im Weiteren sprachen sich die Ratsmitglieder dafür aus, dass die Ortsgemeinden bis zum 31. Mai 2025 entsprechende Fördermaßnahmen bezeichnen und der VG-Verwaltung vorlegen müssen. Pro Ortsgemeinde dürfen zwei Anträge im Rahmen ihres Budgetanteils auf Förderung aus dem „Regionalen Zukunftsprogramm“ gestellt werden. Zudem müssen alle Anträge vollständige und aussagekräftige Informationen für die Antragstellung enthalten – sie müssen also bis zum 31. Mai „entscheidungsreif“ vorgelegt werden.

„Durch diesen Ansatz zur Fördermittelverteilung erhalten größere Ortsgemeinden und die Stadt Adenau einen größeren Betrag aus den Fördermitteln. Die finanzschwachen, kleinen Ortsgemeinden werden jedoch durch den Schlüssel der ,umgekehrten Finanzkraft’ stärker mit Fördermitteln bedacht“, nahm Torsten Raths, Vorsitzender der Adenauer CDU-Fraktion im VG-Rat, Stellung zum vorgeschlagenen Verteilungskonzept seiner Partei. Auch merkte er an: „Man kann es nie allen recht machen, aber wir denken, mit diesem Schlüssel haben wir einen Weg für eine gerechte und ausgewogene Mittelverteilung gefunden.“

Die Förderung nach dem „Regionalen Zukunftsprogramm“ des Landes RLP

Die Stärkung von Regionen steht im Mittelpunkt des rheinland-pfälzischen „Regionalen Zukunftsprogramms“. Insgesamt sind 62 Verbandsgemeinden, eine kreisfreie Stadt und eine verbandsfreie Gemeinde berechtigt, Fördermittel abzurufen. Im Kreis Ahrweiler sind die drei Verbandsgemeinden Adenau, Altenahr und Bad Breisig förderberechtigt, das Fördergesamtbudget für die drei Verbandsgemeinden beläuft sich auf rund 5,8 Millionen Euro. Noch bis zum 31. August können Mittel aus dem Förderprogramm mit einem Maßnahmenplan bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier beantragt werden. Eine Förderung bis zu 100 Prozent ist möglich, die Mittelverwendung muss bis Ende 2028 zu erfolgen. Gefördert werden Projekte, die die Stärkung kommunaler Infrastruktur oder sozialer Gemeinschaft zum Ziel haben, ebenso Projekte, die dem Klimaschutz und der Klimaresilienz dienen. Zudem werden wirtschaftsfördernde Maßnahmen sowie agrar- und verkehrsstrukturelle Maßnahmen gefördert. clv