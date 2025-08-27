Das ist doch recht ungewöhnlich für die Neuenahrer Sektion der Gesellschaft für Sicherheitspolitik: Sie hatte auf die Hemmessener Hütte eingeladen. Zu Wein, aber auch zu einer Diskussion über die deutsche Verteidigungspolitik.

Wie spannend die Hintergründe von politischen Entscheidungen sein können und wie weitreichend sich auch kleine Dinge entwickeln können, erklärte am Sonntag der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, General a. D. Eberhard Zorn innerhalb eines Treffens der Mitglieder der Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler der Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP). Das Fazit des Generals zur derzeitigen Verteidigungspolitik in Deutschland: „Wir sind auf dem richtigen Weg.“ Aber viele jetzt angestoßene Dinge in Organisation und Waffenbeschaffung werden erst in Jahren ihre Wirkung entfalten.

Themen erwiesen sich als spannend

Ein Beispiel: Das vom ehemaligen Kanzler Olaf Scholz für die Bundeswehr aufgelegte Sondervermögen von 100 Milliarden Euro könnte viele entstandenen Lücken abdecken, aber die jetzt bestellten Waffen und Ausrüstungsteile werden nicht vor 2035 abgeliefert sein.

Nicht zuletzt habe der amerikanische Präsident Donald Trump erhöhte Verteidigungsausgaben bis zu 5 Prozent der Staatsausgaben bei allen Nato-Ländern angestoßen, denn der potenzielle Gegner Wladimir Putin in Russland will im Jahr 2029 soweit aufgerüstet haben, dass er einen Nato-Staat angreifen könnte. „Wir müssen da so langsam in die Pötte kommen, auch in der Zusammenarbeit mit der Industrie“, so der General a. D.

i Zahlreiche Interessenten hatten den Weg zur Hemmessener Hütte nicht gescheut, um im Rahmen der Sicherheitspolitik den General a. D. und Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, zu hören. Jochen Tarrach

Einmal ganz anders, nämlich zu einem Gespräch bei einem guten Gläschen Wein und der Untermalung von Musikus Jürgen Schick trafen sich die Mitglieder und Freunde der GSP in der Hemmessener Hütte. Dabei gab General Zorn nur kurze Themenimpulse und überließ es den Anwesenden, weitere Fragen zu stellen. Es ging nicht allein um die große Weltlage mit all ihren Konflikten, sondern auch darum, wie und warum einzelne Entscheidungen der Bundesregierung zustande gekommen sind und welches Verwirrspiel dabei die Politik betrieben hat.

Der Vormittag erwies sich als derart spannend, dass er bis weit in den Nachmittag hinein dauerte. Seit fast 45 Jahren bei der Bundeswehr, war Vier-Sterne-General Zorn die letzten fünf Jahre seiner Laufbahn als Generalinspekteur und damit als ranghöchster deutscher Soldat eingesetzt. Am 16. März 2023 hat ihn Bundesminister Boris Pistorius, ausgezeichnet mit dem Großen Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland, altersgemäß in den Ruhestand versetzt. „In Talkshows werden Sie mich nicht sehen“, versprach er. Das galt aber nicht für die GSP-Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler, denn hier ist er am Sonntag zum wiederholten Male zu Gast gewesen.

Auch die amerikanische Außenpolitik war Thema

Zum Thema Trump und die USA wurde etwa Folgendes diskutiert: Der Präsident denke nicht wirklich daran, die Nato zu verlassen. Auch darum, weil die UN im Bereich der Sicherheitspolitik vollkommen machtlos sei. General Zorn weiter: Er sei aber total enttäuscht, wie die USA heute Politik machten. Es habe sich inzwischen die Frage der Zuverlässigkeit der USA im Bündnis in Bezug auf den legendären Artikel 5, der Beistandspflicht, gestellt.

Interessant dabei, dass der Artikel 5 erstmalig für die USA nach den Attentaten von 9/11 in Kraft gesetzt wurde. Wenn alles gut laufe, werde es noch mindestens zehn Jahre dauern, bis die EU eine eigenständige verteidigungspolitische Souveränität entwickeln könne. Das sei aber wegen der nationalen Egoismen alles nicht so einfach. An eine nationale nukleare Bewaffnung sei dabei nicht gedacht.

Auch zum Thema „ausgesetzte Wehrpflicht wieder aktivieren“ hatte Zorn eine feste Meinung. Seit 2020 herrsche eine Stagnation darin, Nachwuchs für die Bundeswehr zu gewinnen. Die Zahlen der sich meldenden Bewerber hörten sich zwar gut an, aber vergessen werde dabei in der Berichterstattung, dass 25 bis 30 Prozent kurzfristig von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch machten. „Wer jetzt zur Bundeswehr kommt, sollte etwas Durchhaltewillen mitbringen“, erklärte er. Trotz aller Probleme rechne er mit einer neuen Wehrpflicht. „Unser Staat hat eine ordentliche Verteidigung verdient.“