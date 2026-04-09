Messerangriff in Bad Breisig Verteidigerin fordert Freispruch Silke Müller 09.04.2026, 14:00 Uhr

i Schauplatz des Verfahrens: das Koblenzer Amts- und Landgericht Alexander Thieme-Garmann

Jetzt ist auch das letzte Plädoyer in dem Prozess am Landgericht Koblenz wegen eines Messerangriffs auf offener Straße in Bad Breisig im Januar 2025 gehalten worden. Und darin wird ein Freispruch gefordert.

Welche Urteile wird die 14. Strafkammer am Landgericht Koblenz um den Vorsitzenden Richter Rupert Stehlin in dem Prozess gegen drei Männer im Alter von 26, 50 und 57 Jahren fällen, die sich am 13. Januar 2025 an einer Massenschlägerei auf offener Straße in Bad Breisig beteiligt haben sollen, wobei dem jüngsten Angeklagten vorgeworfen wird, auf einen 49- und einen 56-Jährigen mehrmals mit dem Messer eingestochen zu haben?







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