Knigge zeigt Wirkung Versöhnliches Fazit nach Weinherbst an der Mittelahr Maja Wagener 14.11.2026, 08:00 Uhr

i Entspanntere Stimmung, weniger Lärm als im Frühling: Veranstalter und Anwohner ziehen ein positives Fazit zum Weinherbst 2026 an der Mittelahr. Thomas Kölsch

Die Emotionen kochten nach dem Weinfrühling an der Mittelahr über. Anwohner ärgerten sich über Wildpinkler, Müll und laute Musik bis in die Nacht. Die Veranstalter reagierten unter anderem mit einem Weinherbst-Knigge darauf. Wie kam das an?

Nach Beschwerden von Anwohnern nach dem Weinfrühling hatten die Veranstalter des Weinherbstes an der Mittelahr Konsequenzen gezogen: Unter anderem mit einem Weinherbst-Knigge und klaren Vorgaben für Musik und Müll wollten sie Abhilfe schaffen und so die Interessen der Einheimischen und der vielen begeisterten Gäste unter einen Hut bringen.







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