Knigge zeigt Wirkung
Versöhnliches Fazit nach Weinherbst an der Mittelahr
Entspanntere Stimmung, weniger Lärm als im Frühling: Veranstalter und Anwohner ziehen ein positives Fazit zum Weinherbst 2026 an
Entspanntere Stimmung, weniger Lärm als im Frühling: Veranstalter und Anwohner ziehen ein positives Fazit zum Weinherbst 2026 an der Mittelahr.
Thomas Kölsch

Die Emotionen kochten nach dem Weinfrühling an der Mittelahr über. Anwohner ärgerten sich über Wildpinkler, Müll und laute Musik bis in die Nacht. Die Veranstalter reagierten unter anderem mit einem Weinherbst-Knigge darauf. Wie kam das an?

Lesezeit 3 Minuten
Nach Beschwerden von Anwohnern nach dem Weinfrühling hatten die Veranstalter des Weinherbstes an der Mittelahr Konsequenzen gezogen: Unter anderem mit einem Weinherbst-Knigge und klaren Vorgaben für Musik und Müll wollten sie Abhilfe schaffen und so die Interessen der Einheimischen und der vielen begeisterten Gäste unter einen Hut bringen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren