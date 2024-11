Vermisste Internatsschülerin aus Bad Neuenahr ist wieder da: Polizei traf das Mädchen in Aschaffenburg an

Die seit Mittwoch, 18. September, aus einem Internat in Bad Neuenahr verschwundene Schülerin konnte am Dienstagabend in Aschaffenburg wohlbehalten angetroffen und in Obhut genommen werden. Sie wurde im Anschluss an ihre Mutter übergeben, teilte die Polizei mit.