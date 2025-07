Verschlafen wirkt Gimmigen an diesem sonnigen Sonntagmorgen im Juli. Kaum jemand ist auf der Straße zu sehen. Viele Menschen in diesem beschaulichen Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler stehen jedoch unter Schock, andere wissen noch nichts davon: Die 31-jährige Frau, die am vergangenen Donnerstag, 17. Juli, als vermisst gemeldet wurde, ist tot. Es besteht der Verdacht eines Tötungsdelikts. Sie war beliebt, eine aus ihrer Mitte, die sich in der Dorfgemeinschaft immer engagiert hat.

Ermittlungsmaßnahmen der Polizei liefen am Sonntag weiter

„Die erste Vermisstenmeldung stammte aus dem persönlichen Umfeld der Toten“, sagt Oliver Jutz, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung. Nach der Vermisstenmeldung waren umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen der Polizei angelaufen. Aufgrund eines Hinweises durchsuchte die Polizei am Samstag ein Haus in Gimmigen. Danach die traurige Gewissheit: Die Beamten fanden nur noch die sterblichen Überreste der Gesuchten, nach Informationen unserer Zeitung Mutter eines vierjährigen Kindes.

„Über die Täter-Opfer-Beziehung oder zum persönlichen Umfeld des Opfers können wir aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine Angaben machen.“

Oliver Jutz, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz

Der 31-jährige Bewohner, der nach Polizeiangaben dem persönlichen Umfeld des Opfers zuzuordnen ist, gilt als dringend tatverdächtig und befindet sich im Gewahrsam der Polizei. Am Sonntag liefen die Ermittlungen der Kriminalpolizei weiter. Polizeisprecher Jutz verweist auf die Staatsanwaltschaft Koblenz, die voraussichtlich in den kommenden Tagen weitere Details zum Verfahren machen wird. „Über die Täter-Opfer-Beziehung oder zum persönlichen Umfeld des Opfers können wir aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine Angaben machen“, sagt Oliver Jutz.

„Wir waren sehr gut befreundet. Sie war sehr beliebt, und sie hat sich in der Bürgergesellschaft sehr engagiert.“

Gimmigens Ortsvorsteher Stephan Hübinger

In dem 750 Einwohner zählenden Dorf kennt jeder jeden. Gemeinschaft wird hier großgeschrieben. Deshalb war es auch selbstverständlich, dass sich viele Gimmiger Sorgen über das Verschwinden der jungen Frau gemacht haben und sich an der von Verwandten und Freunden anberaumten Suchaktion beteiligt haben. Auch Ortsvorsteher Stephan Hübinger gehörte dazu. Er wirkt, wie viele hier im Ort, sehr angefasst. „Wir waren sehr gut befreundet. Sie war sehr beliebt, und sie hat sich in der Bürgergesellschaft sehr engagiert“, sagt er.

i Das Ortseingangsschild von Gimmigen. Martin Gausmann

Das Bürgerhaus, wo sich sonst sonntags die Gimmiger zum Klaaf treffen, bleibt geschlossen. Es ist schwer zu begreifen und noch schwerer einzuordnen, was hier passiert ist. Die näheren Hintergründe sowie die Umstände, die zum Tod der Frau geführt haben, sind Bestandteil der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Koblenz übernommen wurden.

Hubschrauber und Hundestaffel bei Suchaktion dabei

Die Polizei habe die von vielen Menschen mitgetragene Suchaktion am Freitag mit einer Hundestaffel und Hubschraubern unterstützt, berichtet Hübinger. Ein Nervenkrieg: Lange habe der Hubschrauber über dem Berg Landskrone gestanden. Auch am Samstag sei weitergesucht worden. Viele, mehr als 100 Bürger, wollten dabei sein. Man traf sich nachmittags am Kindergarten. Innerhalb kürzester Zeit seien zwei, von fünf Polizisten begleitete Suchtrupps aufgestellt worden, so Hübinger. Die Ankündigung der Polizei, dass es zwischenzeitlich neue Erkenntnisse gebe, erreichte die Gemeinschaft noch während des Einsatzes. „Es wurde zwar nicht ausgesprochen, aber man konnte sich denken, was das bedeutet“, so der Ortsvorsteher. Die Kriminalpolizei habe Seelsorger organisiert.

„Die traurige Nachricht muss erst einmal sacken.“

Ortsvorsteher Stephan Hübinger

Hübinger weiß, dass in der nahen Zukunft noch viel aufzuarbeiten ist in dem Dorf, in dem alle das Opfer kannten. „Die traurige Nachricht muss erst einmal sacken“, gibt der Ortsvorsteher den Rat des Seelsorgers weiter. Hübinger weiß aber auch, dass nach ein bis zwei Tagen viel Hilfe benötigt werden wird. Aufgabe des Ortsvorstehers und des Ortsbeirates wird es nun sein, die Menschen zusammenzubringen und Hilfe anzubieten. Hübinger, der in Gimmigen aufgewachsen ist, hat sich vorgenommen, niemanden mit seinen Gefühlen allein zu lassen. Und er weiß auch, dass Menschen unterschiedlich sind und man es ihnen nicht immer ansieht, wie es ihnen geht und ob sie Hilfe brauchen. Es ist das erste Mal, dass der Ort mit so einer Situation umgehen muss.