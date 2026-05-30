Mutmaßlicher Tötungsdelikt
Vermisste 29-Jährige aus Wirft tot aufgefunden
Bundesstraße B 258 beidseitig gesperrt zwischen Parkplatz gegenüber dem Betriebsgelände von LBM/Straßenmeisterei und der Kirmuts
Bundesstraße B 258 beidseitig gesperrt zwischen Parkplatz gegenüber dem Betriebsgelände von LBM/Straßenmeisterei und der Kirmutscheider Kreuzung, Blickrichtung auf Kirmutscheider Kreuzung (schon stundenlang gesperrt, Aufnahme 30.05.2026, ca. 12.15 Uhr), Umleitung ab Ortseingang Müsch über Hoffeld zur Kirmutscheider Kreuzung
Werner Dreschers

Traurige Gewissheit im Vermisstenfall: Eine 29-jährige Frau ist tot aufgefunden worden. Der Ex-Partner der Frau steht im Verdacht, sie vorsätzlich getötet zu haben und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Lesezeit 1 Minute
Die seit Donnerstagmorgen, 28. Mai, laut Meldung des Polizeipräsidiums Koblenz vermisste 29-jährige Frau ist tot. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, wurde die Frau zweifelsfrei als die Person identifiziert, die in einem Fahrzeug aufgefunden worden war.

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