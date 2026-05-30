Mutmaßlicher Tötungsdelikt Vermisste 29-Jährige aus Wirft tot aufgefunden 30.05.2026, 15:55 Uhr

i Bundesstraße B 258 beidseitig gesperrt zwischen Parkplatz gegenüber dem Betriebsgelände von LBM/Straßenmeisterei und der Kirmutscheider Kreuzung, Blickrichtung auf Kirmutscheider Kreuzung (schon stundenlang gesperrt, Aufnahme 30.05.2026, ca. 12.15 Uhr), Umleitung ab Ortseingang Müsch über Hoffeld zur Kirmutscheider Kreuzung Werner Dreschers

Traurige Gewissheit im Vermisstenfall: Eine 29-jährige Frau ist tot aufgefunden worden. Der Ex-Partner der Frau steht im Verdacht, sie vorsätzlich getötet zu haben und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Die seit Donnerstagmorgen, 28. Mai, laut Meldung des Polizeipräsidiums Koblenz vermisste 29-jährige Frau ist tot. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, wurde die Frau zweifelsfrei als die Person identifiziert, die in einem Fahrzeug aufgefunden worden war.







Artikel teilen

Artikel teilen