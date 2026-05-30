Mutmaßlicher Tötungsdelikt: Vermisste 29-Jährige aus Wirft tot aufgefunden
Mutmaßlicher Tötungsdelikt
Vermisste 29-Jährige aus Wirft tot aufgefunden
Traurige Gewissheit im Vermisstenfall: Eine 29-jährige Frau ist tot aufgefunden worden. Der Ex-Partner der Frau steht im Verdacht, sie vorsätzlich getötet zu haben und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.
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Die seit Donnerstagmorgen, 28. Mai, laut Meldung des Polizeipräsidiums Koblenz vermisste 29-jährige Frau ist tot. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, wurde die Frau zweifelsfrei als die Person identifiziert, die in einem Fahrzeug aufgefunden worden war.