Hubschraubersuche am Freitag
Vermisste 29-Jährige aus Wirft ist wahrscheinlich tot
Am Samstag war die Bundesstraße 258 im Bereich des Auffindeorts zwischen Müsch und der Kirmutscheider Kreuzung über Stunden beid
Am Samstag war die Bundesstraße 258 im Bereich des Auffindeorts zwischen Müsch und der Kirmutscheider Kreuzung über Stunden beidseitig gesperrt.
Werner Dreschers

Mit einer ausführlichen Vermisstenmeldung suchte die Polizei am Freitag eine 29-Jährige aus Wirft. In der Nacht auf Samstag wurde an der B258 zwischen Kirmutscheid und Müsch eine tote Frau gefunden – mit hoher Wahrscheinlichkeit die Vermisste.

Lesezeit 2 Minuten
Die 29-jährige Frau aus Wirft, die seit Donnerstagmorgen, 28. Mai, laut Meldung des Polizeipräsidiums Koblenz vermisst war, ist sehr wahrscheinlich tot. Im Laufe der Nacht auf Samstag, 30. Mai, sei gegen 3 Uhr im Bereich der B258 zwischen Kirmutscheid und Müsch das Fahrzeug der Vermissten gefunden worden, heißt es in einer Folgemeldung.

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