Mit einer ausführlichen Vermisstenmeldung suchte die Polizei am Freitag eine 29-Jährige aus Wirft. In der Nacht auf Samstag wurde an der B258 zwischen Kirmutscheid und Müsch eine tote Frau gefunden – mit hoher Wahrscheinlichkeit die Vermisste.
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Die 29-jährige Frau aus Wirft, die seit Donnerstagmorgen, 28. Mai, laut Meldung des Polizeipräsidiums Koblenz vermisst war, ist sehr wahrscheinlich tot. Im Laufe der Nacht auf Samstag, 30. Mai, sei gegen 3 Uhr im Bereich der B258 zwischen Kirmutscheid und Müsch das Fahrzeug der Vermissten gefunden worden, heißt es in einer Folgemeldung.