In den vergangenen Wochen konnte man die ersten Kraniche über der Burgruine Landskrone in Bad Neuenahr-Ahrweiler erblicken. Anstatt aber in ihrer typischen Keilformation zu fliegen, schienen die Zugvögel orientierungslos. Doch woran liegt das?
Wieder einmal sorgt der alljährliche Kranichzug für ein Naturschauspiel am Himmel: In ihrer Keilformation fliegen mehrere Tausend Zugvögel mit lauten Rufen in Richtung Norden, um dort einen geeigneten Brutplatz zu finden. Und auch über der Burgruine Landskrone in Bad Neuenahr-Ahrweiler konnte man in den vergangenen Wochen und Tagen die Kraniche auf ihrer Reise erblicken.