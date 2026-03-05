Zugvögel über Burgruine
Verlieren Kraniche über Landskrone die Orientierung?
Bei längerem Beobachten fällt auf, dass die Zugvögel über der Burgruine Landskrone in Bad Neuenahr-Ahrweiler plötzlich ihre Formation auflösen.
Fabian Sommer/dpa. picture alliance/dpa

In den vergangenen Wochen konnte man die ersten Kraniche über der Burgruine Landskrone in Bad Neuenahr-Ahrweiler erblicken. Anstatt aber in ihrer typischen Keilformation zu fliegen, schienen die Zugvögel orientierungslos. Doch woran liegt das?

Lesezeit 1 Minute
Wieder einmal sorgt der alljährliche Kranichzug für ein Naturschauspiel am Himmel: In ihrer Keilformation fliegen mehrere Tausend Zugvögel mit lauten Rufen in Richtung Norden, um dort einen geeigneten Brutplatz zu finden. Und auch über der Burgruine Landskrone in Bad Neuenahr-Ahrweiler konnte man in den vergangenen Wochen und Tagen die Kraniche auf ihrer Reise erblicken.

